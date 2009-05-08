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Yaşam

Barış Suyu Festivali'ne borç engeli

08 Mayıs 2009 19:39

Manavgat Belediye Başkanı CHP'li Şükrü Sözen, ekonomik sıkıntıları gerekçe göstererek her yıl geleneksel olarak yapılan Uluslararası Barış Suyu Turizm Kültür ve Sanat Festivali'nin bu yıl yapılamayacağını söyledi.

Manavgat Belediye Başkanı CHP'li Şükrü Sözen, geleneksel hale gelen ve bu yıl 16'ncısı yapılacak Uluslararası Barış Suyu Turizm Kültür ve Sanat Festivali'nin bu yıl yapılmasının zor olduğunu söylerken, "Bu kadar borcun altında festival yapmamız imkansız. Personele ve emeğe borcu olan bir belediye olmak istemiyoruz. Belediye personelinin ve işçilerin maaşlarını ödemeden festival düzenlememiz bizim anlayışımıza uymuyor'' dedi.

Sözen, belediyenin toplam 12 milyon 422 bin TL borcu olduğunu açıkladı. Başkan Sözen, Manavgat Belediyesi'ne sosyal belediyecilik anlayışını yerleştirmek için yoğun bir çaba içerisinde olduklarını belirterek, borçlar için İller Bankası'yla görüşmelerin sürdüğünü ve bütün borçları kapatma kararlılığında olduklarını kaydetti.

Personele ve emeğe borcu olan bir belediye istemediklerini söyleyen Başkan Sözen, "Borçları ödeyip düzlüğe çıkmayı istiyoruz. Ayrıca hesapların incelenmesi için de İçişleri Bakanlığı'ndan müfettiş talebinde bulunduk'' dedi.

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