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Dünya

Barış sürecine karşı ortak cephe

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları’nın başını çektiği 13 örgüt İsrail’e savaş ilan etti...

04 Eylül 2010 03:00

T24- ABD Başkanı Barack Obama’nın Washington’da başlattığı Ortadoğu barış görüşmelerine kimse fazla umut bağlamazken Filistin  lideri Mahmud Abbas’ı meşru temsilci görmeyen Filistinli 13 örgüt sürece savaş ilan etti.


Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları’nın başını çektiği 13 örgüt İsrail’e karşı operasyonlar için koordinasyon merkezi kurdu. Grup adına açıklama yapan Kassam Tugayları  sözcüsü Ebu Ubeyde, “Filistin topraklarını satmak için yapılan görüşmelere karşı tepki göstereceğiz” diyerek barış görüşmelerini tanımadıklarını söyledi. Ubeyde “Bundan böyle direniş yeni ve daha ileri bir dayanışma düzeyine geçerek düşmana daha etkili saldırılar düzenleyecek” sözleriyle yeni saldırıların işaretini verdi. Tel Aviv’e roket fırlatma ihtimaline ilişkin bir soruya “Siyonist düşmanı her yerde vurmaya yemin ederim” yanıtını verdi. Ebu Ubeyde ‘daha etkili saldırılar’ arasında intihar eylemlerinin olup olmayacağı sorusu üzerine “Bütün seçenekler değerlendirilecek” dedi.  

Hamas Batı Şeria’da dört Yahudi yerleşimciyi öldüren ve ikisini yaralayan saldırılarla dişini göstermişken örgütün yetkilisi Ahmet Yusuf “O kurşunlar Abbas’a Filistin halkı için tek başına karar veremeyeceğini hatırlatmak için atıldı. Hamas gözardı ve tecrit edilmeyi kabul edemez ve kartları yeniden karabilir” dedi.



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