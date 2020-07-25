Barış Soydan: Muhalefet ekonomide söylem üstünlüğü fırsatını tepiyor

Enes Özkan, Daktilo1984 YouTube kanalındaki Varsayılan Ekonomi programında T24 yazarı Barış Soydan’ı konuk etti. Programda, iktidarın ve muhalefetin ekonomik söylemleri ile diğer ülkelerdeki ekonomik söylemleri, Covid19'un ekonomik söylemlere etkisi konularına değinildi.

“FED dünyadaki otoriterleşmeye katkı sağlıyor”

2000'den sonra Türkiye’nin Avrupa Birliği serüveni etkisi ile 1 TL'nin 1 dolara yaklaşacak oranda değerlendiğini hatırlatan Soydan, Amerika Merkez Bankasının parasal genişleme politikalarının otoriter yönetimler için ucuz kredi imkanı yarattığını ve böyllikle otoriterleşmeyi artırdığını belirtti.

Türkiye ekonomisinin makro dengelerinin 2017’deki başkanlık referandumundan bu yana hızla bozulduğuna dikkat çeken Soydan, genç işsizliğin zirve yaptığı, istihdamın azaldığı bu ortamda muhalefetin ekonomiye odaklanmak yerine iktidarın gündeminin peşine takılmasının hatalı olduğunu belirtti. Soydan, iktidarın faizleri indirerek, piyasaya kredi pompalayarak krizden çıkmaya çalıştığını ancak bunun ekonominin kendi dengesine aykırı olduğunu ve enflasyona sebep olduğunu söyledi. Konut ve araç fiyatlarının artmasını buna örnek olarak veren Soydan, farklı sektörlerden farklı ürün ve hizmetlerin de bu sürece dahil olacağını düşündüğünü söyledi.

“Muhalefetin ekonomi programını ve gölge kabinesini açıklaması lazım”

Soydan, muhalefetin iktidara karşı ekonomik söylem geliştirebilmeleri için iki öneride bulundu. Muhalefet partilerinin ilk olarak kapsamlı bir ekonomi programıyla iktidarın hangi konularda yanlış yaptığını belirtip alternatif çözüm önerilerini ortaya koyması gerektiğini söyleyen Soydan, CHP, İyi Parti veya HDP iktidara geldiğinde somut olarak hangi adımları atacaklarının bilinmediğine dikkat çekti. Soydan, ekonomi programı açıklandıktan sonra, İngiltere'de olduğu gibi kurulacak bir gölge kabine ile meselelerin günü güne takip edilip somut eleştiriler ve çözüm önerilerinin getirilebileceğini ifade etti.

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