Barış Portreleri ve K24 Bobs Ödülleri Finali'nde

Punto24 Bağımsız Gazetecilik Platformu'nun ekibi ve kaynaklarıyla hazırlanan iki websitesi, 101015ankara.org adresinde yer alan Barış Portreleri ile T24 bünyesinde ‘’online kitap dergisi’’ olarak yayın yapan kitap-kültür-kritik sitesi t24.com.tr/k24, 2016 Bobs En İyi Online Aktivizm Ödülleri'nde finale kaldı.



Deutsche Welle tarafından düzenlenen Bobs 2016 için on dört ülkeden jüri üyeleri, yarışma için gelen 2300’den fazla öneriyi inceledi ve 126 site finale kaldı. Adaylar, on dört yarışma dilinde beşer finalist ve dört özel kategoride (Sosyal Değişim, İyilik için Teknoloji, Sanat ve Kültür ve Yurttaş Gazeteciliği) on dörder finalisti içeriyor.



Deutsche Welle’nin düzenlediği Bobs Ödülleri, 2004 yılından bu yana, internette ifade özgürlüğü ve sivil toplumun geliştirilmesi için çaba gösteren projeleri ödüllendiriyor.



Bu yıl, Türkiye’den yarışmada jüri üyesi olarak İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi ve Halkla İlişkiler ve Kurumsal İletişim Yüksek Lisans Programının Direktörü Erkan Saka bulunuyor. Bobs ödül sitesinde konuyla ilgili bir açıklamasına yer verilen Saka, “BOBS ödülleri alanındaki hem en eski hem de coğrafi olarak en geniş alanı kapsayan ödüllerden biridir. Yerel dillere önem vermesiyle ve yıldan yıla kategorik değişikliler yaparak İnternet dünyasının gelişimine ayak uydurmasıyla farklılığını ortaya koymuştur” diyor.



‘’Türkçe’’ kategorisinde K24



P24’ün kaynaklarıyla hayata geçirilen ve sürdürülen kitap-kültür kritik sitesi K24, bu sene Türkçe Kullanıcı Ödülü kategorisinde aday gösterildi.



Bu kategorideki diğer adaylarsa: Milletvekilleri için açılmış bir şeffaflık projesi olan Açık Vekil, Türkiye’de engelli sitelerin listesini engelleyici kurumun ismini ve varsa mahkeme kararını da ekleyerek gösteren Engelli Web, Hasankeyf’i sular altında bırakacak olan Ilısu Barajı projesini durdurmak için gösterilen çabaları belgeleyen Hasasnkeyf Girişimi ve basında yer alan nefret söylemlerini bulup arşivleyen Nefret Söylemi adlı siteler.





‘’Sanat ve Kültür’’ kategorisinde 101015ankara.org





P24’ün 10 Ekim 2015’ten hemen sonra açtığı ve gönüllü gazeteci ve yazarların katılımıyla ilerleyen Barış Portreleri sitesi de Bobs Ödülleri’nde finale kaldı. 10 Ekim Ankara katliamında kaybettiklerimizin hikâyelerinin anlatıldığı Barış Portreleri, Bobs’un farklı birçok dilde adayın bulunduğu Sanat ve Kültür kategorisinde 101015ankara.org ismiyle yarışıyor.

Bu kategoride101015ankara.org’un rakipleriyse: Endonezyalı belgesel sitesi WatchDoc, İran’dan bir grup fotoğrafçının İran hakkındaki önyargıları kırmak için başlattıkları bir fotoğraf projesi olanEveryday Iran, Peru’da 1990’lı yıllarda Devlet Başkanı Alberto Fujimoris yönetimi altında, binlerce kişinin kısırlaştırılmasına yoğunlaşan Proyecto Quipu, bir sokak sanatı projesi olan Interesnin Kazki , Eğitim ve eğlence amaçlı bilimsel makaleler sitesi Arzamas, Bengal dilinde yayınlanan fotoğraf hesabıGMB Akash, Arap müziğini geniş kitlelere ulaştırmaya çalışan bir proje olan Ma3azef, Burkina Faso, Fildişi Sahili ya da Senegal’de rap müzik yapan aktivisitlerin siyasi eliti yaptıklarından sorumlu tuttuğu Fransızca JT Rappé ve uluslararası sığınmacılar hakkında belge sağlayan İngilizce Open Migration, Hintçe yayınlanan ve çevreyle ilgili fotoğrafların yayınlandığı instagram hesabı Arati Kumar Rao, Portekizce yayılnalna be Brezilya kentlerinde spor ve kültürel aktiviteler düzenleyen Caravana do Esporte e das Artes’in web sitesi, Çin’in Hubei şehrinde yaşayan ve şiirlerini yayımlayan Yu Xiuhua’nın Blogu, ve Almanca yayınlanan ve sanat ve politika alanında yaşanan olumsuzluklara dikkat çeken web sitesi Zentrum für politische Schönheit.





‘’Yurttaş Gazeteciliği’’ kategorisinde Haber Nöbeti





Bobs ödüllerinde bu sene Türkiye’den finale kalan siteler arasında, Yurttaş Gazeteciliği kategorisinde Kürt illerinde artan şiddeti belgeleyen ve haber akışının sağlıklı gerçekleşmesi için Batı illerinden gazetecilerin Doğu’ya giderek bölgedeki meslektaşlarıyla haber dayanışmasında bulunmasını sağlayan Haber Nöbeti de bulunuyor.





Nasıl oy kullanılır?





Desteklemek istediğiniz siteye thebobs.com sitesinde oy verebilmek için önce giriş yapmanız gerekiyor. Facebook veya Twitter kullanılarak giriş yapabileceğiniz sitede, istediğiniz kategori ve adayı seçerek oy kullanabilirsiniz.



Yarışmanın kazananları 14 Haziran’da Bonn’da düzenlenecek Deutsche Welle Global Medya Forumu kapsamında ödüllerini almak için davet edilecek.

