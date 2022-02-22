Barış Pehlivan: “Yalan” olduğu düşünülen bir sosyal medya paylaşımına 5 yıl hapis, o mesajı kaldırmayan sosyal medya şirketine de ağır para cezası planlanıyor

Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sona gelindiğini duyurduğu sosyal medya yasasıyla ilgili; “yalan” olduğu düşünülen bir sosyal medya mesajını paylaşana 5 yıl hapis, o mesajı kaldırmayan sosyal medya şirketine de ağır para cezası planlandığını yazdı.

Söz konusu böyle bir mesajdaki bilginin “yalan olup olmadığına” mahkeme değil yeni kurulacak bir komisyon karar vereceğini öğrendiğini aktaran Pehlivan, şunları kaydetti:

“Düşünün ki, siz ‘devlette cemaat yapılanması var’ diye tweet attınız. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da ‘Hayır, öyle bir şey olabilir mi?’ dedi. Bu yasaya göre, siz haklı çıktığınızı hapiste öğrenebilirsiniz.”

Yazının tamamını okumak için tıklayın.

TIKLAYIN - Sosyal medya yasası neler getirecek?

TIKLAYIN | Erdoğan: Sosyal medya denen mecralarda kullanılan dil Türkçemiz için tam bir felaket habercisidir