Barış Pehlivan: Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hacklenmesinde, eski bakan Mehdi Eker'in bir köylüsünün skandalda payı konuşuluyormuş

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, Tarım ve Orman Bakanlığı'na ait bilişim sistemlerinin siber saldırıya uğradığını ve Türkiye'nin tüm tarım ve hayvancılık verilerinin hackerların eline geçtiğini belirterek, "Saldırının üzerinden neredeyse 10 gün geçti. Ancak bu satırlar yazılırken sorun halen çözülmemişti. Kullandıkları ilaç takip sisteminde ciddi açıklar olduğunu veterinerler uzun zamandır dile getiriyordu. Öyle ki hayvan sahiplerinin T.C. kimlik numaraları ile adresleri ilgisiz insanlar tarafından kolayca görülebilir haldeydi. Meğer bu konuda meslek odaları bakanlığa birçok dava açmış." diye yazdı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nda kadrolaşmak için mobbing uygulandığını iddia eden Pehlivan, "Liyakat sahibi birçok yetenekli isim bakanlıktan ayrılmak zorunda kalmış. Yerlerine ise vasıfsız isimler bilişim departmanına alınmış.

6 bin liraya çalıştırıldığı için bakanlıktan ayrılıp Microsoft’a geçen yetenekli bir Türk mühendis varmış. Gün gelmiş, bakanlık bir sorununu çözmesi için o eski çalışanından hizmet almış. Ve bir günlük hizmet için Microsoft’a 10 bin lira ödeme yapılmış.

Bakanlığın Yazılım ve Uygulama Geliştirme Dairesi Başkanı olan eski bakan Mehdi Eker’in bir köylüsünün yaşanan skandalda payı konuşuluyormuş." ifadelerini kullandı.

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