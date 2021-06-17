Barış Pehlivan, Sezgin Baran Korkmaz'la yaptığı telefon görüşmesini yazdı: Veyis Ateş'in 10 milyon euroyu kimlere vereceğini sordum

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, Habertürk Ana Haber Spikeri Veyis Ateş'in, 10 milyon euro istediği Sezgin Baran Korkmaz'ı aradığını ve "Veyis Ateş sizden almak istediği parayı kime vereceğini vaat etti? Kim o ‘arkadaşlar’ dediği ve sizin için görüştüğü kişiler?" şeklinde mesaj attığını belirterek, "Aradan bir süre geçtikten sonra telefonum çaldı. Arayan Sezgin Baran Korkmaz’dı.

Öfkeli bir şekilde konuşuyordu. Hakkındaki suçlamaların doğru olmadığını iddia ediyordu. “Her şeyi açıklayın o zaman, yazayım” dediğimde ise “hayır” diyordu. Halbuki, yanıt bekleyen çok soru vardı. Veyis Ateş’in kimlerle kendisi için lobi yaptığını ve 10 milyon Avro’yu kimlere vereceğini sordum tekrar" diye yazdı.

Sezgin Baran Korkmaz'ın sorularına yanıt vermediğine vurgu yapan Pehlivan, Korkmaz'ın avukatları aracılığıyla suç duyurusunda bulunduğuna işaret ederek, "Sıra dışı günlerden geçiyoruz. Uykusu kaçan siyasetçiler, bürokratlar ve elbette medya mensupları var. Yıllardır kokladığımız lağım çukurunu görmeye başladık" ifadelerini kullandı.

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