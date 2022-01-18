Barış Pehlivan: SADAT’ın kendi raporundaki sadece bir örnek bile AKP iktidarından alınan maddi desteği gösteriyor

Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, SADAT’ın kurucusu Adnan Tanrıverdi’nin “hükümetin, AKP’nin veya Cumhurbaşkanlığı’nın kendilerine resmi ya da gayri resmi olarak maddi desteği olmadığına ilişkin açıklamasını, SADAT’ın kendi faaliyet raporundaki bilgilerle yalanlandığını yazdı.

Bugünkü yazısında Ersin Eroğlu ve Caner Taşpınar imzalı “Gölge Ordu” kitabındaki SADAT’a ilişkin bilgileri aktaran Pehlivan, şunları kaydetti:

“SADAT’ın sır perdesini aralamayı amaçlayan kitabı karıştırınca soruma yanıt buluyorum. Bakın, SADAT 28 Şubat 2012’de kuruldu. Hemen sonra Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nın kapısını çaldı. Amaçları 17-21 Şubat 2013 tarihleri arasında Abu Dabi’de yapılacak IDEX 2013 Savunma Fuarı’na katılmak için destek almaktı. Beklenen de oldu; 19 Kasım 2012’de başvurularına olumlu yanıt verildi. Öyle ki SADAT’ın bizzat kendi faaliyet raporuna bu destek şu satırlarla yansıdı:

'Stant alanı Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından ücretsiz tahsis edilmiştir. Böylelikle metrekare fiyatı 715 dolar olan 16 metrekare standın maliyeti 11 bin 440 dolar ve köşe stantlar için eklenen 200 dolar ile birlikte toplamda 11 bin 640 dolar devlet desteği kullanmış oluyoruz.'

Yani, Adnan Tanrıverdi gazeteciye verdiği yanıtta doğruyu söylemiyordu. SADAT’ın kendi raporundaki sadece bir örnek bile AKP iktidarından alınan maddi desteği gösteriyordu.”

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