Barış Pehlivan, Pegasus casus yazılımını yazdı: Cemal Kaşıkçı’nın ve o cinayeti soruşturan İrfan Fidan’ın dahi gizlice dinlendiği ortaya çıktı

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, "İsrailli bir şirketin yarattığı Pegasus adlı casus yazılım dünyada konuşulmaya devam ediyor. Biz ise yeterince irdelemiyoruz. Oysaki ülkemizde öldürülen Cemal Kaşıkçı’nın ve hatta o cinayeti soruşturan başsavcı İrfan Fidan’ın dahi gizlice dinlendiği ortaya çıktı, hakkıyla tartışmıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Pehlivan yazısında, "Sahi, siyasetçilerden gazetecilere tüm dünyadan on binlerce kişinin her hareketinin takip edildiği bir skandal bizi neden ilgilendirmiyor? Alıştığımız için mi? Artık şaşırmıyor muyuz? Yoksa, biz de mi kirliyiz? Doğru, bu ülkede devlet üniforması giyenler tarafından illegal şekilde dinlendik. Doğru, bu ülkede güvenliğimizden sorumlu kişiler evlerimize gizli kameralar koydu. Doğru, ülkenin en kozmik odalarına girildi, en mahremleri ifşa edildi, en gizlileri internete düştü. Ama işte zehir kanıksamakta. O yüzden, Pegasus’a öfke duyarken kendi içimizde aslında ne yaptığımıza da bakmalıyız." düşüncesini dile getirdi.

Pehlivan şu ifadeleri kullandı:

"Mesela sormalıyız: Türk Emniyeti’nin İtalyan Hacking Team adlı şirketten satın aldığı casus yazılım halen kullanılıyor mu? Mesela sormalıyız: 2017’deki Adalet Yürüyüşü sırasında CHP’lilerin telefonlarına sızdırıldığı iddia edilen Finspy adlı casus yazılımı Türkiye’den kim satın aldı? Mesela sormalıyız:

FETÖ’nün yasadışı dinleme üssü TİB’in yerini alan BTK, internette sayfa sayfa neler yaptığımızı neden öğrenmek istiyor ve o bilgileri kime veriyor?

Belki bu soruların yanıtı başka kapılar açar. Öyle ya Halil Cibran boşuna dememiş: “Bir su damlasında, tüm okyanusların tüm sırları saklıdır.”