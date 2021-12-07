Barış Pehlivan: Murat Yancı'nın Demirören'in tüm televizyonlarının patronu olması, aslında Serhat Albayrak'ın kayyumu olmaktı

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olmasının yankılarının sadece ekonomi ve siyasetli sınırlı kalmadığını belirterek, "Bakın, neredeyse eşzamanlı olarak medyada da kritik bir atama yapıldı. CNN Türk Genel Müdürü Murat Yancı, Demirören Medya Grubu TV grup başkanı olarak atandı.

Peki, kimdi o Murat Yancı? A Haber’in kuruluşunda yer alan bir isimdi. Yani Berat Albayrak’ın ağabeyi Serhat Albayrak’a çok yakın bir televizyoncuydu.

Peki, bu atama kararı ne anlama geliyordu? Şu... Nasıl ki Nureddin Nebati’nin “paranın patronu” olması, aslında bir zamanlar yardımcısı olduğu Berat Albayrak’ın kayyumu olmak ise... Murat Yancı’nın Demirören’in tüm televizyonlarının patronu olması da aslında Serhat Albayrak’ın kayyumu olmaktı." diye yazdı.

Berat Albayrak'a yakın bir ismin bakanlığa getirilmesinin, Serhat Albayrak'ın da medyadaki etkisinin artması anlamına geldiğini savunan Pehlivan, yazısını "Yani... İzlediğimiz sıradan bir atama değildi ve Demirören’in televizyonlarındaki yayın stratejisine de yansıyacaktı" ifadeleriyle noktaladı.

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