Barış Pehlivan: Kumarhaneler kralının annesi Saray’da

Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Başkan Vekili Gülsüm Azeri’nin Londra’da yaşayan oğlu Sina Azeri’nin kurduğu "City Gaming” adlı şirketinin kumarhane alanında faaliyet gösterdiğini yazdı.

“İçi ‘slot’ adı verilen kumar makineleriyle donatılmış, İngiltere’de onlarca yerde şubesi bulunan dev bir kumar imparatorluğundan bahsediyorum” diyen Pehlivan, şunları kaydetti:

"Sina Azeri’nin İngiltere’de on milyonlarca sterlinlik aktif 14 ayrı şirketi var. Hem kumar sektöründe hem de diğer işlerde 1965 doğumlu bir İngiliz olan Adam David Spencer Hodges adlı kişiyle ortaklık yapıyor. Zaten ‘Oyun Milleti’ adlı kumarhane markasının görünen yüzü de şirketin CEO’su Hodges. Azeri ‘nedendir bilinmez’ arka planda kalmayı tercih ediyor.”

Pehlivan, eski Başbakan Binali Yıldırım’ın oğlu Erkam’ın kumar oynarken fotoğrafının çok tartışılmasını hatırlatarak, “Şimdi, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Başkan Vekili Gülsüm Azeri’nin oğlu Sina çıtayı yükseltti” diye yazdı.

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