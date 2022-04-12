Barış Pehlivan: Kimse, hayatını kaybeden Yargıtay Savcısı Kamil Erkut Güre'nin aslında neler yaşadığını yazmadı

Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, Yargıtay Savcısı Kamil Erkut Güre'nin hayatını kaybetmesinin ardından yargı dünyasının taziye mesajı paylaşma sırasına girdiğini, ancak kimsenin Güre'nin aslında neler yaşadığını yazmadığını söyledi.

Pehlivan yazısında şunları kaydetti:

"Onun İzmir Başsavcılığı koltuğunda otururken İstanbul Grubu’nun özel işlerini yapmadığı için nelerle karşılaştığını... 'Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı' kimliğini kullanıp yargıyı dizayn etmeye çalışanlara direndiğini... Mehmet Ağar’ın adliye ayağı gibi davranan bir savcıyla nasıl mücadele ettiğini... Bunları yapınca da 'ankesörlü aramaya takıldı' suçlamasının sızdırıldığını... O suçlama sonrası İzmir’den alınıp Yargıtay Savcılığı’na sürüldüğünü...

Yetmeyip, hakkında HSK tarafından soruşturma açıldığını... Yazmadılar, söylemediler. Yakın çevresine 'Ben bunları hak etmiyorum, çok yalnız bırakıldım' diyordu. Kimse bilmiyor, HSK hakkındaki soruşturmayı kısa süre önce bitirmiş ve Kamil Erkut Güre’nin FETÖ ile ilişkisi olmadığına karar vermişti. Tek sevinci buydu, yaz kararnamesiyle yine Ege Bölgesi’nde bir ilin başsavcısı olmayı bekliyordu. Olamadı. Düzenli spor yapan savcı yaşadığı stresi kaldıramadı, 55 yaşında kalp krizine yenik düştü. Yetim büyümüş bir hukuk insanıydı, kaybedildi."

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