Barış Pehlivan: Keşke, Hazım Sesli bildiği ne varsa anlatsa da gerekirse yer yerinden oynasa

Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, FETÖ’nün MİT ve bürokrasi imam yardımcısı olduğu iddiasıyla cezaevinde bulunan Hazım Sesli’nin himmet listesi olarak sıraladığı isimlere dikkati çekerek, “Keşke, Hazım Sesli bildiği ne varsa anlatsa da gerekirse yer yerinden oynasa” dedi.

Pehlivan yazısında, Kanal D’de oynayan “Yargı” adlı diziyi “hâkimlerin ve savcıların entrikalar çevirir şekilde yansıttığı” gerekçesiyle eleştiren eski Gebze 1. Sulh Hukuk Mahkemesi Hakimi Sabri Lider Şengül’ün Sesli tarafından verilen listede yer almasına dikkati çekti.

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