Barış Pehlivan: İki genel başkan yardımcısı yumruk yumruğa giriyor, biri diğerine “Senin de kasetlerini patlatmazsam adam değilim!” diyor

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, bugünkü yazısında "Kendisini muhalefet cephesinde konumlandırmış yeni kurulan bir parti..." diyerek ismini paylaşmadığı bir partinin kurmayları tarafından yapılan toplantıda yaşanan skandal bir olayı aktardı. Pehlivan, yumruklu kavganın çıktığı söz konusu toplantıda, “Senin de kasetlerini patlatmazsam, ben de adam değilim!” tehdidi savrulduğunu ifade etti.

Pehlivan bugünkü yazısında, yeni kurulan siyasi partilerden birinde yaşanan bir olayı anlattı. “İki genel başkan yardımcısı yumruk yumruğa birbirine giriyor. Ve biri diğerini herkesin önünde ‘Senin de kasetlerini patlatmazsam, ben de adam değilim!’ diyerek tehdit ediyor. O anlara tanık kimse sesini çıkarmıyor” diyen Pehlivan, “Bir değil, iki değil, üç değil... Kurucularından genel başkan yardımcılarına kadar o partinin ağır topları üst üste istifa ediyor. Neden? Parti yönetimine sorsanız ‘Beklediğimiz gelişmeler, bir klikti onlar, ayıklandılar’ diyor. İstifa edenlerin bazılarına kulak kabarttığınızda ise insanın tüylerini ürperten iddialarla karşı karşıya kalıyorsunuz” diyerek sitem etti.

Pehlivan, üst düzey bir parti yöneticisinin yaşadıklarını da şu sözlerle aktardı:

“Bir üst düzey yönetici, partideki tüm görevlerinden sessiz sedasız ayrıldı. Konuşulan o ki istifaya giden yolda çok kirli bir tezgâh vardı. Zira başka partiden bir siyasetçiyle ilişkisi olduğu dedikodusu parti içinde yayılmıştı. Bu duruma karşı destek beklerken, o kişi, genel başkanından ‘Senin cinsel içerikli yazışmaların ve kasetin var mı?’ diye telefon alacaktı.”

Parti genel başkan yardımcılarının odasına takılan saatler içinde 'böcek' olduğunu düşünenlerin sayısının arttığını söyleyen Pehlivan, olayın failinin bir genel başkan yardımcısı olduğunu da ekledi.

“Herkes tek bir ismi işaret ediyordu” diyen Pehlivan, o genel başkan yardımcısının daha önce verdiği bir demeçteki, “Aylardır üzerinde çalıştığım bir sistemle WhatsApp mesaj içeriklerini değiştirebiliyoruz” ifadesini hatırlattı. Türkiye’nin seçim sürecine girdiğini ifade eden Pehlivan, “Yakın tarihte bu kadar çok kirli yaşanmışlık varken hiç kimse mi ders çıkarmaz!” diyerek tepki gösterdi.

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