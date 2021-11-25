Barış Pehlivan: İçinde akçeli görüşmelerden doğum günü videolarına kadar çok tartışılacak kayıtların olduğu iddia edilen SBK’nin sır deposu şimdi nerede?

Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, ABD'nin talebi ile Avusturya'da tutuklanan ve Türkiye’nin da iade talebinde bulunduğu SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz'ın telefonunun akıbetini sorguladığı bugünkü yazısında, Avukat Murat Volkan Dülger’den edindiği bilgileri aktardı.

Pehlivan, “Sezgin Baran Korkmaz’ın telefonu şimdi nerede? Bu soru Türkiye’deki bazı kişileri halen uykusuz bırakıyor. Bir yakınından dinlemiştim, SBK tutuklanınca ünlü ekran yüzleri telaşlanmıştı. Öyle ya, telefonun içindekiler ortaya çıkmasın istiyorlardı. Ne acı, telefonun akıbetini öğrenmek isteyenlerden biri de devletin televizyon kanalındandı. SBK’yi övdüğü sosyal medya mesajlarını kendisi silmişti ama ya o telefondaki yazışmalar ne olacaktı?” sorularını irdeledi.

Pehlivan, "söz konusu telefonun içinde akçeli görüşmelerden doğum günü videolarına kadar çok tartışılacak kayıtların olduğu iddia edilen SBK’nin sır deposu olduğunu" belirterek şunları kaydetti:

"SBK’nin bizzat avukatına dediğine göre, kendisini gözaltına alan Avusturya polisi telefonuna da el koymuştu. Şimdi de Avusturya savcılığının elindeydi. Hangi ülkeye iade edilirse o ülkenin yargı makamının kararıyla içeriği incelenebilecekti. Kuşku yok ki Türkiye’de uykusu kaçanlar SBK’nin ABD’ye iade edilmesini istemiyor. Zira kirlerinin gün yüzüne çıkmasına orada engel olamayacaklarını biliyorlar. Ve son bir sıcak bilgi... Hani televizyoncu Veyis Ateş’in Sezgin Baran Korkmaz için arabuluculuk yaptığı ortaya çıkmıştı ya... Hani Ateş’in SBK lehine durumu çevirmek için kendisinden 10 milyon Avro istediği gündeme gelmişti ya... Hani hakkındaki iddialarla ilgili Ateş suç duyurusunda bulunacağını söylemişti ya... 1- Veyis Ateş kendisini tanıyan gazetecilere “Suç duyurusunda bulundum” diyormuş. 2- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Veyis Ateş hakkındaki iddialarla ilgili bir soruşturma başlatmış. Soruşturma resen mi yoksa Ateş’in başvurusuyla mı açıldı, henüz net değil. Öğrendiğime göre savcılık, avukat Volkan Dülger’den SBK ile Ateş’in telefon kayıtlarının orijinalini ve konuya dair ek bilgi istemiş. Avukat Dülger ise kendisinde bir kayıt olmadığını, müvekkilinin Avusturya’da tutuklu olduğunu savcılığa iletmiş. Sözün özü... SBK dosyası daha uzun bir süre gündemimizde kalacağa benziyor. Kalsın da!"

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