Barış Pehlivan: Erdoğan’ın nikâh şahidi olduğu Ayşe Arslan Çınar’ın dosyasına bakarsak, Türkiye’nin FETÖ ile mücadeledeki kararlılığı koca bir yalandı

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, AKP’nin kurucu isimlerinden Mehmet İhsan Arslan’ın kızı Ayşe Arslan Çınar hakkındaki FETÖ dosyasının üzerinin örtüldüğünü yazdı. Pehlivan'ın aktardığına göre Çınar hakkındaki soruşturma, kapatılan başka bir dosyanın içine sokularak sümenaltı edildi.

AKP’nin kurucularından, partinin eski milletvekili Mehmet İhsan Arslan’ın BBC Türkçe’ye, “FETÖ ile AKP’nin nasıl işbirliği yaptığını ve 15 Temmuz’dan sonra FETÖ’nün taktiklerini kullanmaya başladıkları” yönünde yaptığı açıklamasını hatırlatan Pehlivan, daha sonra Sedat Peker’in sosyal medyada ortada attığı iddiayı hatırlatarak şunları kaydetti:

“Peker’e göre, Mehmet İhsan Arslan’ın AKP milletvekili olan oğlu Mücahit Arslan, FETÖ ile partisi arasında 2.5 aydır arabuluculuk yapıyordu. Gazetemiz yazarı Mustafa Balbay ise 2021 başından beri Mücahit Arslan’ın bu çalışmalar içinde olduğunu belirtti.”

“Şimdi duydum ki tam da bu takvimle örtüşen sır bir olay yaşanmıştı” diyen Pehlivan, Mehmet İhsan Arslan’ın kızı ve Mücahit Arslan’ın kardeşi Ayşe Arslan Çınar’ın FETÖ üyesi olduğu ve yurtdışında örgütün kurumunda çalıştığı gerekçesiyle hakkında yapılan suç duyurusunda bulunulduğunu belirtti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nda terör soruşturmalarıyla bilinen önemli bir savcının söz konusu suç duyurusuyla ilgili soruşturmayı yürüttüğü sırada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Ankara’da Ayşe Arslan Çınar ile ilgili zaten bir soruşturma var. Elindeki tüm dosyayı gönder, sen bırak, onlar devam etsin.” Talebinde bulunduğuna dikkati çeken Pehlivan, devamındaki gelişmeleri şöyle aktardı:

"Halbuki, savcı tam da terörizmin finansmanı suçunu belgelediğine inanıyordu. Hatta ABD’ye iletilmek üzere bu suç üzerinden bir iade dosyası oluşturmayı planlıyordu. 'Benden buraya kadarmış' dedi. Elindeki delilleri toplayıp Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi. Lakin... Bilmediği ve ondan saklanan kritik bir şey vardı. 'Birleşsin' diye gönderdiği soruşturma 2019’da kapatılmıştı. Yani, Ayşe Arslan Çınar’ın FETÖ ile ilişkilerini ortaya koyan deliller aslında açık olmayan bir dosyaya gönderilmişti. Bu yolla üstü örtülüyordu.”

Ankara!daki savcılığın söz konusu dosya hakkında “Şüpheli Ayşe Arslan Çınar’ın FETÖ ile bağlantısını içeren dernek ve sendika üyeliğinin bulunmadığı belirlendi. Şüphelinin FETÖ tepe yönetimi ile de herhangi bir irtibat kaydının bulunmadığı tespit edildi” kararına vardığına işaret eden Pehlivan, “Erdoğan’ın nikâh şahidi olduğu Ayşe Arslan Çınar’ın dosyasına bakarsak, Türkiye’nin FETÖ ile mücadeledeki kararlılığı koca bir yalandı” değerlendirmesini yaptı.

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