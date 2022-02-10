Barış Pehlivan: Erdoğan’ın "ihbar edin" sözünü dinleyip, Hulusi Akar’a "yardımcın FETÖ’cü" mektubu yazan vatandaş 10 ay hapis cezasına çarptırıldı

Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Bildiğiniz, bulduğunuz bir FETÖ terör örgütü mensubu varsa, bunu bizlere muhakkak bildireceksiniz" sözleri üzerine Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a yardımcısı hakkında "Alpaslan Kavaklıoğlu ve FETÖ ilişkisi" konulu mektup yazan vatandaşın Kavaklıoğlu'nun şikâyeti üzerinde 10 ay hapis cezasına çarptırıldığını yazdı.

Pehlivan, yazısında şunları kaydetti:

"Tarih: 20 Nisan 2020. Bir vatandaş uzun süredir tanıdığı Alpaslan Kavaklıoğlu’na dair bildiklerini kâğıda döktü. Onun FETÖ ile tanışmasından, örgütün önemli isimlerini nasıl koruduğuna kadar birçok iddiayı dile getirdi. Mektubu bir zarfın içine koydu. İadeli taahhütlü şekilde Hulusi Akar’ın adına özel olarak Milli Savunma Bakanlığı’na gönderdi.

Bekliyordu ki mektubunu Hulusi Akar okuyacak ve yardımcısına dair bir inceleme başlatacak. Öyle ya, Cumhurbaşkanı’nın herkese talimatı bu yönde değil miydi?

Peki, ne mi oldu? Şu: Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu kendisinin FETÖ ile ilişkisine dair iddialarda bulunan o vatandaşı savcılığa şikâyet etti. “İftira suçundan” iddianame yazıldı, yargılama başladı.

'Vatanseverlik borcunu ödediğini' sanırken hapsi istenen vatandaş şaşkındı. Şöyle dedi mahkemede:

'Kişiye özel kayıtlı mektubumun Bakan Hulusi Akar’a ulaştığından şüpheliyim. Söz konusu mektup, her nasılsa iletişimin gizliliği ihlal edilmek suretiyle, Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu tarafından ele geçirilmiştir.'

Yargılama sırasında çarpıcı bir bilgi de öğrenilecekti. Vatandaşı yargılayan Ankara 44. Asliye Ceza Mahkemesi Milli Savunma Bakanlığı’na özetle şunu sordu: Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu’nun FETÖ ilişkisine dair iddialar hakkında hiç inceleme yaptınız mı?

Hulusi Akar adına Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürü Bilal Durdalı 18 Şubat 2021’de mahkemeye yanıt verdi: “Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu hakkında hiçbir idari soruşturma bulunmamaktadır!”

Ve sonunda Kavaklıoğlu’nun istediği de oldu. Hulusi Akar’a ihbarda bulunan vatandaş hakkında 10 ay hapis cezası verildi."

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