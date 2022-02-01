Barış Pehlivan: İtirafçı olan FETÖ sanığı, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay’ın adını verdi

Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, itirafçı bir 'FETÖ' sanığının ifadesinde Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay'ın adını verdiğini yazdı. Pehlivan 'itirafçı M.U.'nun “Birlikte sohbetlere gittik. Allah var, herkes oradaydı. Kapı komşumdu" dediğini aktarırken, Alpay'ın ise iddiaları reddettiğini belirtti

Pehlivan, bugünkü yazısında, 9 Aralık 2021'de M.U'nun itiraf dilekçesi vererek örgüte dair bildiklerini anlattığını söyledi. Pehlivan, M.U.'nun sohbetlerde gördüğü isimlerden birinin eski AKP Elazığ Milletvekili olan şu anda Milli Savunma Bakan Yardımcısı olarak görev yapan Şuay Alpay olduğunu belirtti.

Pehlivan, söz konusu suçlama hakkında görüştüğü Şuay Alpay'ın “M.U. isimli ve itirafçı olduğunu ifade ettiğiniz şahsın bu ifadesi ahlaksız ve açık iftiradır. Asla bunların sohbet toplantılarına katılmadım ve bunlarla hiçbir işim olmadı. Benim siyasi çizgim ve yıllar içinde değişmeyen tavrım ve duruşum, Elazığ başta olmak üzere görev yaptığım ya da bulunduğum yerlerdeki, tabir yerinde ise 7’den 70’e herkes tarafından bilinir. FETÖ karşıtlığım ve bunlara karşı fikrim ve duruşumda tereddüte neden olacak en küçük bir duraksama olmamıştır. Bu konu ile ilgili tarafıma ulaşmış hiçbir tebligat ya da çağrı söz konusu değildir" sözlerini aktardı.

Pehlivan, daha sonra aradığı M.U’nun şu iddialarını aktardı:

"Birlikte sohbetlere gittik. Allah var, herkes oradaydı. Bir gün oğlum ‘Siz benim babamı tanıyorsunuz, partinin insanısınız, ne olur yardımcı olun’ diye yardım istemiş. Şuay Alpay ise oğlumu çok fena azarlamış. ‘Git, bu işlere ben bakamam; kendinizi yaktınız, beni de yakmayın’ demiş. Ben radikal bir insandım. Dinimden dolayı sohbetlere giderdim. Sonra anladım ki darbeyi biz dincilerden öğrendik, en büyük darbeyi onlardan yedik. Bizi hem dinimize hem de vatanımıza küstürdüler… Adalet denen bir şey varsa, neden Şuay Alpay’a yok? Niye siyasilere yok? Neden sadece bize var? Kadir İnanır’ın Yılanların Öcü’nde dediği gibi, ‘Yahu gözünü sevdiğim, bu kanun sadece bize mi işler?’ Bank Asya’da hesabımın bulunmasını ve oğlumun onların okulunda okumasını tam 22 ay bedelle ödedim. Allah şahittir, Şuay Alpay’ın çocukları da aynı okulda okudu. Ama onlar oldu şerefli, biz olduk şerefsiz."

Pehlivan, "Genelkurmay Başkanlığı yaparken Hulusi Akar’ın en yakınındakiler Fethullahçıydı. Başımıza bomba yağdırdılar. Akar, Milli Savunma Bakanı oldu, şimdiki en yakını da yine FETÖ ile suçlanıyor" yorumunu yaptı.