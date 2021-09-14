Barış Pehlivan: Emniyet İstihbarat’ın bilgisayarına casus yazılımı yükleyen komiser cezaevinden çıkmış ve 2019’da Türkiye’yi terk etmiş

Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanlığı’ndaki polislerin bilgisayarına 2014'te yüklenen virüsü yükleyen komiserin cezaevinden çıktığını ve 2019'da Türkiye'yi terk ettiğini yazdı.

Pehlivan, yazısında şunları kaydetti:

"Ahtapot ile Hortum arasında bir bağlantı var mıydı? Amerikalı gazeteci Kim Zetter’in yanıt aradığı kritik bir soruydu bu. Ahtapot benim bilgisayarıma 2011’de yüklenen virüsün adıydı.

Hortum ise Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanlığı’ndaki polislerin bilgisayarına 2014’te yüklenen virüsün adı. Bana yüklenen virüsle arkadaşlarımla birlikte Silivri’ye girmemiz sağlandı. Polislere yüklenen virüsle istihbaratta yapılan çalışmalar gizlice takip edildi. İkisinin de faili Fethullahçılardı. Büyük örümcek ağı ise ayrıntıda gizliydi.

Gazeteci Zetter, geçen hafta yayımladığı makalede şunları ortaya çıkardı:

Ahtapot ve Hortum virüslerinde benzer kodlar vardı. Aynı elden çıkmıştı.

Fethullahçı polisler Hortum aracılığıyla kendileri hakkında çalışma yürüten polislerin her adımını öğreniyordu. Emniyet İstihbarat’ta konuşulanlar dahi johndown@woxmail.com adlı bir mail adresine gizlice otomatik olarak gönderiliyordu.

Peki, o adres kime aitti? Datalink AŞ’ye.

Datalink neydi?

Türk savcıların dahi WikiLeaks üzerinden öğrendiği bir şirket. Fethullahçıların muhalifleri takip virüsü için İtalyan Hacking Team firmasıyla görüşmede kullandığı paravan yer. Kurucusunun ByLock’u da tasarladığı kirli ağ.

Neyse...

Amerikalı gazetecinin “Karışık örümcek ağına dönüşen bir casusluk hikâyesi” adlı makalesinden öğreniyoruz: Emniyet İstihbarat’ın bilgisayarına casus yazılımı yükleyen komiser cezaevinden çıkmış ve 2019’da Türkiye’yi terk etmiş. "