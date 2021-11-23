Barış Pehlivan: Duydum ki Milli Savunma Bakanı’na büyük bir ayıp edilmiş

Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, Türkevi için New York’a giden Türkiye heyeti içinde bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a “büyük ayıp edildiğini” yazdı. Bakan Akar’ın ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile görüşmek için randevu istediğini ancak talebinin görmezden gelindiğini söyleyen Pehlivan, “Tam bir diplomatik nezaketsizlik örneği yaşanmış” dedi.

Pehlivan’ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

“Türkevi için New York’ta bulunan Türkiye heyeti içinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da vardı. Deniyor ki: Bakan Akar ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile de görüşmek için randevu talep etmiş. Ancak tam bir diplomatik nezaketsizlik örneği yaşanmış. Böyle diyorum, çünkü Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı’nın ABD’deki mevkidaşı ile görüşme talebini görmezden gelmişler. Olumlu dönüşü geçtim, ret yanıtı dahi vermemişler.

Bu, eskiye oranla çok kritik bir eşik. Acaba… Ondan mıdır ki Bakan Akar, Austin ile ne zaman iletişime geçse ‘daha yakın işbirliği’ çağrısında bulunuyor?”

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