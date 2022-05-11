Barış Pehlivan: AKP’lilerin WhatsApp gruplarında konuşulanların onda biri ifşa olsa ortalık birbirine girer

Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, bugünkü yazısında, “AKP’lilerin WhatsApp gruplarında konuşulanların onda biri ifşa olsa ortalık birbirine girer” diye yazdı.

Pehlivan örnek olarak eski Başbakan Binali Yıldırım’ın üç gün önce gittiği Adana’da AKP’li isimler arasında yaşanan bir protokol sorununu gösterdi. Yıldırım’ın yanında giden AKP Adana İl Başkanı Mehmet Ay ile Adanalı AKP Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu arasında ciddi bir protokol krizi yaşandığını aktaran Pehlivan şunları kaydetti:

“Hatta Binali Yıldırım da devreye girmiş. Olur bu, ‘Adanalılık’ diyebilirsiniz... Ama demeyen var, zira WhatsApp grupları kaynıyor. AKP il başkanının parti kurmayına olan öfkesini sosyal medya hesaplarından paylaşıp, hemen ardından sildiği ileri sürülüyor. Lakin ortadan kaldırılmadan ekran görüntüsünün alındığı AKP’liler arasında konuşuluyor.”

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