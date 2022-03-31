Barış Pehlivan: AKP’li belediye başkanı Turgut Altınok’un kızlarına RTÜK’te özel kadro

Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, Keçiören Belediyesi Başkanı Turgut Altınok’un kızlarına özel kadro ayrıldığını iddiasını gündeme getirdi.

TRT kadrosunda olan Aybüke Altınok’un bir yıldan fazladır geçici görevle RTÜK’te çalıştığına dikkati çeken Pehlivan, “Kurumda özel bir odası dahi var” diye yazdı. “Ayça Altınok’u ise beş aylık siyaset serüveninden hatırlayanınız olacaktır. Babası AKP’ye geri dönünce o da Meral Akşener’in elini öperek girdiği İYİ Parti’den istifa etmişti. İşte duydum ki RTÜK ona da kapılarını açmış. Hatta sınava girmeden memur olması için istisnai kadroya, özel kalem müdürlüğüne atandığı dahi konuşuluyor” diyen Pehlivan, “Yani demem o ki RTÜK’te baba Altınok’un gölgesi dolaşıyor” diye yazdı.

AKP’li Başkan Turgut Altınok’u arayarak “İki kızınızın da RTÜK’te görevlendirilmesinde dahliniz var mı?” diye soran Pehlivan, şu yanıtı aldı:

“Bir kızım iletişim fakültesinden, diğer kızım ise uluslararası ilişkiler bölümünden mezun. Kızlarım için ne RTÜK Başkanı’nı aradım ne de kimseden bir talebim oldu!”

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