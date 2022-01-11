Barış Pehlivan: AKP, DİAYDER davasıyla Kürt muhafazakârlarına seslenen alternatif sesleri susturmak istiyor olabilir mi?

Gazeteci Barış Pehlivan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) de yer aldığı 335 sayfalık Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİAYDER) iddianamesini hatırlattığı Cumhuriyet'teki bugünkü yazısında, “AKP’nin DİAYDER operasyonundan amacı sadece İmamoğlu’na soruşturma açmak olmayabilir mi?” sorusunu irdeledi.

AKP’nin muhafazakâr Kürt oylarında kayıp yaşadığını ifade eden Pehlivan, şu görüşlerini aktardı:

"İşte DİAYDER davasının bir diğer açıdan önemi burada. Dernek bünyesinde 'gayri resmi din adamları”' diye suçlanan Kürt meleler bulunuyor. Diyanet İşleri’nin AKP’nin propagandasını yaptığını ileri sürüp kendi kurdukları mescitlerde ibadet ediyorlar. Çıkardıkları ve AKP’nin kapattığı dergilerinde İslami açından AKP’ye otoriterlik ve adaletsizlik eleştirileri yöneltiyorlar. Yani Kürt muhafazakârlarına seslenip ayetlere, hadislere referans verip AKP’nin zeminini altlarından çekiyorlar.

Demek istiyorum ki DİAYDER’in Kürt muhafazakârları üzerindeki etkisi yadsınamaz. Bundandır ki acaba AKP, DİAYDER davasıyla Kürt muhafazakârlarına seslenen alternatif sesleri susturmak istiyor olabilir mi? Bu dava doğu illerinde oylarını artırmak, en azından kaybı durdurmak için bir hamle de olabilir mi? Olur."

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