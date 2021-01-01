Barış Pehlivan'a ve Barış Terkoğlu'na "Cendere" kitabı için 14 ayrı soruşturma, 158 yıl hapis istemi

Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ve Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu'nun yazdığı "Cendere" kitabı hakkında 14 ayrı soruşturma açılırken, iki gazeteci için toplamda 158 yıl hapis cezası istendi.

Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ve Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu’nun yazdığı "Cendere" kitabı hakkında Avukat Ahmet Özel, Avukat Mustafa Doğan İnal ve Antalya Savcısı Gürkan Kütük şikayetçi oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan 14 ayrı soruşturma kapsamında şikayetçiler, iki gazetecinin 158 yıl hapisle cezalandırılmasını istedi.

"İddianamemizi FETÖ firarisi Cihan Kansız yazdı"

Gazeteciler savunmalarında şu ifadeleri kullandı: "2010 yılının Şubat ayında bugün FETÖ firarisi olan Savcı Zekeriya Öz tarafından tutuklamaya sevk edildik, FETÖ'cü hakimler tarafından tutuklandık. İddianamemizi FETÖ firarisi Cihan Kansız yazdı. 19 ay Silivri Cezaevi'nde tutuklu kaldık.

Aynı dönemde cezaevinde Balyoz, Ergenekon, Poyrazköy gibi diğer FETÖ kumpaslarından hapis yatanlar vardı. Ne onları mahkemede savunanlar arasında ne de cezaevine ziyaret edenler arasında şikâyetçi Mustafa Doğan İnal'ı ve Ahmet Özel’i gördük. Göreni de hiç görmedik. Kendileri FETÖ'nün yargıda cirit attığı dönemde neredeydi, biz bilmiyoruz.

Öte yandan, biraz önce söylediğim gibi biz FETÖ kumpasıyla tutuklandık. Kendilerinin FETÖ'nün kumpasına uğramış olmamız nedeniyle bizi özel olarak hedef seçtiğini düşünüyoruz.

Bu konuda katıldığımız her televizyon programına, yazdığım her yazıya dava açıyor olması bu hedef seçmenin sistematik hale geldiğini gösteriyor. Bizi yıldırmaya çalışıyorlar. Biz yılmayacağız. Derdimiz; savcılar ve hakimler bu işlere alet edilmesin."