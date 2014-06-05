Barış ödülü internet gurusuna



Alman Yayıncılar Birliği tarafından yapılan açıklamada, Amerikalı yazar Jaron Lanier'ın dijital dünyanın insanların yaşamı açısından ne tür riskler taşıdığını tespit edip, okurlarını bu konuda aydınlatabildiği için ödüllendirildiği ifade edildi. Lanier'in, “toplumun elinden şekillendirme yetisi alındığında, açık toplumu tehdit edebilecek unsurlara ve çeşitlilik ve özgürlük gibi kazanımlara karşın, insanların yalnızca ‘dijital kategorilere indirgenmesi' gibi sanal dünyanın getirdiği tehlikelere dikkat çektiği ifade edildi.

‘Sanal gerçeklik' teriminin mucidi olarak bilinen teknoloji gurusu Jaron Lanier, girişimci olarak da sayısız teknolojik gelişmeye katkı sağlamıştı. Yazar, “Gelecek kime ait?” adlı son kitabında özgürlüğün yitimi, istismar ve gözetleme gibi tehlikeler konusunda insanlara uyanık olma çağrısı yapıyordu. Lanier, internet ansiklopedisi Vikipedi ve açık kaynaklara karşı eleştirel tutumuyla da biliniyor.

1950 yılından bu yana verilen Alman Yayıncılar Birliği'nin Barış Ödülü ile ülke içinde ve dışında edebiyat, bilim, sanat ve barış düşüncesinin hayata geçirilmesi alanlarında rol oynamış kişiler ödüllendiriliyor. 25 bin euro tutarındaki ödüle daha önce Hermann Hesse, Jürgen Habermas, Orhan Pamuk gibi ünlü düşünür ve yazarlar layık görülmüştü.