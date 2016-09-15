Barış Nobeli'nin Suriyeli örgüte verilmesi için Hollywood yıldızları seferber oldu

Nobel Barış Ödülü'nün bu sene Suriyeli sivil savunma gücü Beyaz Kasklılar'a verilmesi için Hollywood yıldızları bir kampanya başlattı. Suriyeli insan hakları örgütü "Suriye Kampanyası" (The Syria Campaign) adlı insan hakları aktivistlerinin verdiği bilgilere göre, kampanyaya destek veren isimler arasında George Clooney, Daniel Craig, Ben Affleck, şarkıcı Justin Timberlake ve Alicia Keys gibi isimler bulunuyor. Suriye Kampanyası, Nobel Barış Ödülü'nün Beyaz Kasklılar'a verilmesi için mücadele ediyor. Nobel Barış Ödülü'nün sahibi 7 Ekim'de açıklanacak.

"Amacımız hayat kurtarmak"

2013 yılında kurulan sivil savunma gücü Beyaz Kasklılar, hava operasyonlarının ardından yaralıların enkazın altından kurtarılması gibi yardım çalışmalarında bulunuyor. Suriye Kampanyası'nın verdiği bilgilere göre, Beyaz Kasklılar geçen yıldan bu yana en az 60 bin kişinin hayatını kurtardı. Suriye'nin kuzeyindeki Halep kentindeki Beyaz Kasklılar'ın sözcüsü İbrahim El Hac, ünlü isimlerin kendilerini desteklemesinden büyük mutluluk duyduklarını kaydetti. El Hac, "Bizim amacımız aslında Nobel Barış Ödülü'nden ziyade Suriye'de savaşın sona ermesi" diye konuştu.

Suriye rejimi Beyaz Kasklılar'ı radikal İslamcı örgütlere yakın olduğu suçlamasında bulunuyor. Beyaz Kasklılar'ın sözcülerinden Abdülrahman El Hassan, Alman haber ajansı dpa'ya açıklamasında, "Biz insanlara yardım etmeyi amaçlayan bir grubuz. Bizim sadece insani bir misyonumuz" var diyerek suçlamaları reddetti. Sözcü 3 bin dolayında gönüllüden oluşan grubun gönüllü çalışanlarından 141'inin Suriye savaşında hayatını kaybettiğini belirtti.

Suriye'de 2011 Mart'ından bu yana devam eden iç savaşta 300 binden fazla insan hayatını kaybetti, 22 milyon kişi de yerinden oldu. 5 milyon dolayında Suriyeli komşu ülkeler Lübnan ve Türkiye başta olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerine sığındı.