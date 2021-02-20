Barış Murat Yağcı: Sevgiline ismiyle hitap ediyorsan sıkıntı vardır

Survivor 2020'den sonra birliktelikleriyle gündeme gelen Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı, önceki gün Etiler'de bir AVM'de görüntülendi. Yağcı, kız arkadaşına seslendiği bir video üzerinde Twitter'da yapılan eleştirilere, "Sevgiline ismiyle sesleniyorsan ilişkide sıkıntı vardır" yanıtını verdi.

Survivor'ın ardından ilişkiye başlayan Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı çifti çıkacakları Uludağ seyahati öncesi alışverişe çıktı. Yaşadıkları aşkla sık sık magazin gündemine gelen Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı, tv100'de yayınlanan Magazin Hattı kameralarına konuştu.

Sevgilisi Nisa Bölükbaşı’na 'Çevgilim çen mi geldiiin çen benim çevgilim misin aşşkııım' diye seslendiği bir video yayınlayan Barış Murat Yağcı, sosyal medyada ti’ye alınan o anlar hakkında da konuştu.

Yağcı, “Sevgiline ismiyle sesleniyorsan ilişkide sıkıntı vardır. Nisa bana direkt Barış diye seslendiğinde sinirleniyorum. Benden bir şey isteyeceğini ya da bir şeye sinirlendiği için olduğunu biliyorum” dedi.

Sevgilisinin isteği üzerine bir dövmesini sildireceğini söyleyen Yağcı, "Nisa kıskanç biri. O istediği için sildireceğim. Ayrıca bir ilişkide buna benzer kıskançlıklar olmasa bence asıl o zaman sıkıntı vardır. Kıskanılmak güzel bir şey" ifadelerini kullandı.

Yağcı, yeni şarkısının klip çekimleri için hazırlık yaptığını dile getirdi. Kendisine gelen tepkiler hakkında konuşan Barış Murat Yağcı, "O kısmı bilinçli koyduk. Güzel de oldu, en azından kimin ne olduğunu, kimin ne tepki verdiğini gördük. Tepki gösterenler kendileri konuşulsun diye bir denize daldı. İçim çok rahat, son hali çok iyi. Nisa dinledi, o da çok beğendi" dedi.

Yeni çalışmasını şarkıcı olmak için yapmadığını dile getiren ünlü isim, "Ben sadece sevenlerimi mutlu etmek için yaptım. Tutarsa da devamı gelecek gibi duruyor" dedi.