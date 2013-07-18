Barış Meclisi, 'Barış Ödülü' için aday önerilerini bekliyor

Barış Meclisi, Türkiye'de kemikleşmiş çatışmaların çözümü için çalışan kurum, vatandaş girişimi, ya da kişilere 'Barış Ödülü' verecek.

Siyasi parti, kurum, çevre ve temsilcilerin ödül kapsamı dışında tutulacağını açıklayan Barış Meclisi, "Ermeni soykırımı, Kürt sorunu, Dersim, Kahramanmaraş, Çorum ve Roboski katliamları" konularında "Acılarımızı bir nebze de olsa dindirmek, barış mücadelesine katılanları cesaretlendirmek" için çalışanlara ödül verileceğini duyurdu.

Barış Meclisi yaptığı açıklamada "Ödülün sahibi, barış için çalışan ve aday gösterilen kişi-sivil toplum örgütü-yurttaş girişimi veya kuruluşlar arasından, Türkiye Barış Meclisi’nin girişimiyle oluşturulan bağımsız bir Ödül Jürisi tarafından belirlenecektir" denildi.

Ödül Jürisi Ahmet Hakan, Prof. Dr. Ayşe Erzan, Prof. Dr. Ayşe Soysal, Fatih Polat, Gülten Kaya, Hakan Tahmaz, Hidayet Şefkatli Tuksal, Murat Çelikkan ve Orhan Dink'ten oluşuyor.

Barış Ödülü 21 Eylül'de verilecek.

Barış Meclisi'nin açıklaması şöyle:

Türkiye 100 yıldır barışa hasret. Bu topraklarda yaşanan savaş, katliam, çatışma ve zulüm tarifsiz acılar yarattı. Ermeni soykırımı, Kürt sorunu, Dersim, Kahramanmaraş, Çorum, Roboski katliamları... ve daha niceleri.

Acılarımızı bir nebze de olsa dindirmek, barış mücadelesine katılanları cesaretlendirmek, hepimizin umudunu güçlendirmek için Barış Meclisi adına 21 Eylül’de bir ‘Barış Ödülü’ verilecektir.

Şiddet yerine diyaloğu savunan, çatışmacı, ayrımcı, düşmanca ve militarist söylemleri reddeden, etnik, dini, siyasal veya cinsel kimliklerin farklılıklarını koruyarak bir arada ve uyum içinde yaşayabilmesi için barışçı, çatışma çözümleyici yollar arayan, insan hakları ve demokrasiye saygılı, çalışmalarını yerel ya da ulusal düzeyde sürdüren her sivil toplum örgütü, yurttaş girişimi ya da kişi bu ödüle aday gösterilebilir.

Ödülün sahibi, barış için çalışan ve aday gösterilen kişi-sivil toplum örgütü-yurttaş girişimi veya kuruluşlar arasından, Türkiye Barış Meclisi’nin girişimiyle oluşturulan bağımsız bir Ödül Jürisi tarafından belirlenecektir.

Kişi, kurum ya da gruplar, kendilerini aday gösteremezler. Siyasi parti, kurum, çevre ve temsilcileri ödül kapsamı dışındadır.

Aday önerileri 1 Ağustos 2013’e kadar Ödül Komisyonu’na iletilmelidir.

E-posta: tbm.baris.odulu@gmail.com

Aday formu için:

www.turkiyebarismeclisi.com