-BARIŞ MANÇO ÖLÜMÜNÜN 12. YILINDA ANILDI İSTANBUL (A.A) - 03.02.2011 - Barış Manço, ölümünün 12. yılında ailesi ve sevenlerince anıldı. Barış Manço'nun ailesi ve sevenleri, Moda'dan kalkan Barış Manço Vapuru ile boğaz turu yaparak, Manço'nun Kanlıca'daki kabrini ziyaret etti. Buradaki ziyarette din görevlisi tarafından dualar okundu, Manço'nun mezarına çiçekler bırakıldı. Manço'nun oğlu Doğukan Manço, gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün buraya çok sayıda kişinin geldiğini ve bunun herkese nasip olmayacağını dile getirerek, ''Benim duygularım önemli değil. Burada, tüm Barış Manço sevenlerinin duyguları önemli. Hepimiz tek yürek olduk. Ben babamın çok mutlu olduğunu düşünüyorum'' diye konuştu. Manço, bugün burada Barış Manço'yu anmaktan ziyade onu yaşattıklarını ifade ederek, ''Barış Manço'yu yaşamak çok güzel bir şey'' dedi. Kabri başındaki anmaya Barış Manço'nun üvey babası Muhittin Kocataş, Emre Müzik'in kurucusu Hüseyin Emre ile çok sayıda seveni katıldı. Sevenlerinin gözyaşlarını tutamadığı görülürken, amigo Paşalı Birol'un Manço'nun mezarındaki ''Unutmadık Unutmayacağız'' ve ''Sevgili Barış Manço'yu ölümünün 12. yılında sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz'' yazılı afişleri dikkati çekti.