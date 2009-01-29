Barış Manço'nun ilk yapıtları albüm oldu

Barış Manço'nun 1960'lı yılların başında kaydedilen ilk parçalarından oluşan 4 şarkılık CD, sanatçının vefatının 10. yılında piyasa çıktı.



Coşkun Plak şirketinden yapılan yazılı açıklamada, sevenleri ve özleyenleri için sanatçının bugüne kadar yayımlanmamış orijinal kayıtlarından 4 şarkılık bir CD oluşturulduğu bildirildi.



"Sahibinin Sesi" repertuvarından yer alan bu şarkıların Manço'nun 1960'lı yılların başında kaydedilen ilk yapıtları olduğu vurgulanan açıklamada, bu yapıtların daha sonraki senelerde single (45'lik plak) olarak yayımlandığı belirtildi.



Açıklamada, CD'de 3'ü Fransızca, biri Türkçe parçalarda sanatçının ilk gençlik yıllarının sesi ve heyecanının bulunduğuna dikkat çekilerek, stereo sistemi olmayan, çok kanal teknolojisinin henüz keşfedilmediği o dönemlerde bu şarkıların Barış Manço ve Les Mistigris Grubu tarafından Belçika'da tek kanallı bir stüdyoda kaydedildiği vurgulandı.



Anadolu folkun en popüler 2 geleneksel türküsünün böylece dünyada, hem çok sesli olarak seslendirildiği, hem de ilk defa yabancı bir dile adapte edildiği ifade edilen açıklamada, CD'deki 4 şarkının orijinal plak kayıtlarından alınarak bugünün dijital teknolojisi ile üretildiği bildirildi.



(AA)

