Barış Manço ölümünün 17. yılında anıldı

17 sene önce bugün aramızdan ayrılan Barış Manço ailesi ve sevenleri tarafından önce kendi adını taşıyan vapurlda düzenlenen özel seferde, ardından da mezarının başında anıldı.

Milliyet'teki habere göre; Barış Manço için ilk anma töreni, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Şehir Hatları tarafından düzenlendi. Barış Manço'nun fotoğraflarının bulunduğu ve üzerinde "Barış Manço'ya gidiyoruz" yazılı afiş asılan vapurda, sanatçının eşi Lale Manço, oğulları Doğukan ve Batıkan Manço ile sevenleri bir araya geldi. Vapurun hareket esnasında Doğukan Manço, sanatçının en sevilen ve unutulmaz şarkılarını seslendirdi.



Barış Manço vapuru Kadıköy'den sonra Kabataş İskelesi'ne, ardından da Kanlıca İskelesi'ne uğradı. Sanatçının hayranları, Kanlıca'da kendilerine tahsis edilen otobüslere binerek mezarlığa gitti. Mezarı başında anılan Barış Manço için dua edildi.

Sanatçının hayranları, mezar başındaki anmanın ardından Kanlıca İskelesi'nden tekrar vapura bindi. Vapur, kısa bir boğaz turunun ardından Kabataş daha sonra da Kadıköy İskelesi'ne yanaştı.



Doğukan Manço da Barış Manço ile yetişmiş bir neslin çocuklarıyla bu etkinliğe katılmış olmaktan gurur duyduklarını söyledi.



Barış Manço'yu, bir sonraki nesillere aktarabilmenin aile misyonları olduğunu ifade eden Manço, "Yıllardır bu etkinliği yapıyoruz, geleneksel hale geldi. Çok gururluyuz. Best Of tarzı albüm isteğini çevremizdeki insanlardan çok duyuyoruz. 2002 yılında böyle bir albüm yapmıştık. Bu tür projeler en doğru zamanda karşımıza çıkıyor. Babamızın o gücüne inanıyoruz. Barış Manço evrensel bir insan olduğu için başka sanat dallarında da yaşatılıyor olması onu iyice ölümsüzleştiriyor" diye konuştu.



Batıkan Manço da vapur etkinliklerinin geleneksel hale gelmesinden onur duyduklarını, bütün sevenlerini gördükçe gururlandıklarını dile getirdi.



Manço, yeni projeleri gerçekleştirmek için doğum günü veya ölüm yılını beklemeye gerek olmadığını, senenin herhangi bir zamanında anma etkinliği yapılabileceğini ifade etti.



Barış Manço'nun 80 şarkısı için 80 sanatçı tarafından görsel sanatlar alanında eserler yapıldığını ve bu eserlerin yer aldığı serginin 2 Şubat'ta Beşiktaş Belediyesi tarafından açılacağını aktaran Manço, bu tür fikirlere her zaman açık olduklarını kaydetti.