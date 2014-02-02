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Yaşam

Barış Manço ölümünün 15. yılında mezarı başında anıldı

Müzisyen Barış Manço ölümünün 15. yılında mezarı başında anıldı, İsatnbul Şehir Hatlarına ait Barış Manço vapuru sanatçı için özel sefer düzenledi

02 Şubat 2014 17:46

Ünlü sanatçı Barış Manço ölümünün 15 yılında Beykoz Kanlıca'daki mezarı başında anıldı. Şehir hatları ise sanatçı için özel sefer düzenledi. Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço vapur seferinde DJ'lik yaptı.

Manço'nun Beykoz Kanlıca'daki mezarı başında düzenlenen törene, eşi Lale Manço, oğulları Doğukan ve Batıkan ile çok sayıda seveni katıldı. Sabah saatlerinde Kadıköy ve Kabataş'tan 'Barış Manço' isimli şehir hatları vapuru ile Kanlıca'ya gelen ziyaretçiler, ünlü sanatçının mezarı başında edilen duaya eşlik etti.

Lale Manço, Barış Manço'yu sevenlerle birlikte, gün geçtikçe büyüyen bir aile haline geldiklerini söyledi. Eşinin, ölümünden 15 yıl sonra bile, sevenlerinin yalnız bırakmadığına dikkati çeken Lale Manço, "Barış'ı sevenlerin her geçen gün artarak bizimle beraber olmasından dolayı çok mutlu oluyoruz. Bize destek verenlere ve onu sevenlere çok teşekkür ediyoruz. Onlar sayesinde bugünler, bu kadar güzel geçiyor. Bundan sonra da sevgisi artarak devam edecek" dedi.

Vapur yolculuğu sırasında sanatçının sevilen şarkılarının DJ'liğini yapan Doğukan Manço ise, 11 yıldır bu etkinliği düzenlediklerini ve bunu geleneksel hale getirmek istediklerini ifade etti. Babasını sevenlerin kendilerine destek olarak, yalnız bırakmadıklarını kaydeden Doğukan Manço, "Barış Manço Türk kültürüne kazınmış bir değer. Sadece Batıkan ve benim babamız değil, Türk tarihine kazınmış, bir daha çıkmayacak, ansiklopedide yerini almış bir kişi" diye konuştu. Duanın ardından, katılanlara tatlı ikram edildi.

 

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