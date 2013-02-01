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Yaşam

Barış Manço ölümünün 14. yılında anıldı

Lale Manço Ahıskalı: Kendi kendimize bu seneyi Barış Manço senesi ilan ettik. Değişik projeler geliştirdik. 70 yaşında 70 proje planlıyoruz

01 Şubat 2013 17:02

Ünlü sanatçı Barış Manço, ölümünün 14’uncu yılında müzeye çevrilen evinde anıldı. Kadıköy Moda’daki evinde yapılan anma programına eşi Lale Manço Ahıskalı, çocukları Doğukan ve Batıkan Manço ile çok sayıda davetli katıldı.

Manço’nun yeğeni Ressam-Heykeltıraş Emel Vardar Barış Manço büstü yaptı ve açılışını Kadıköy Belediye Başkanı Selami Öztürk gerçekleştirdi. Barış Manço’nun eşi Lale Manço Ahıskalı açılışı yapılan büstünün önünde, "Kendi kendimize bu seneyi Barış Manço senesi ilan ettik. Değişik projeler geliştirdik. 70 yaşında 70 proje planlıyoruz. Barış 50 yaşında bastığında doğum gününü kimsesiz çocuklar ve Bosna’dan gelen savaş yorgunu çocuklarla kutladık. O dönemde çok ses getirdi. 70’inci yaş gününü 7 ülkede 77 savaş yorgunu çocuklarla kutlama projemiz var. Arkamızda inanılmaz bir sevgi seli var" şeklinde konuştu.

hurriyet.com'da yer alan habere göre Kurtulan Ekspres üyeleri, Manço ile yaşadıklarını anlatıp şarkılarını söylerken, Kadıköy Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi öğrencileri de 14 yıl sonra Manço’nun piyanosu eşliğinde şarkılar seslendirdi.

Doğukan Manço babasnın şarkılarını davetlilere DJ’lik yaparak dinletti.

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