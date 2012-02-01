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Yaşam

Barış Manço ölümünün 13. yılında anıldı

Barış Manço, ölümünün 13. yılında ailesi ve sevenlerince anıldı.

01 Şubat 2012 02:00

T24 - Barış Manço, ölümünün 13. yılında ailesi ve sevenlerince anıldı.


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Barış Manço'nun oğulları Doğukan ve Batıkan Manço ile sevenlerinin, Manço'nun müze haline getirilen Moda'daki evinde bir araya geldiği gecede, Manço kardeşler babalarının unutulmaz şarkılarını gitar eşliğinde seslendirdi.


Gecede, Barış Manço'nun sevenleri de mumlar yakarak, şarkılara eşlik etti.


Moda'daki evde, Manço'nun bestelerini yaptığı piyanosu, yurt dışı gezilerinden topladığı objeler, aksesuarlar, sahne kostümleri ve kendi yaptığı tablolar sergilenirken, bu yılki anma etkinliği için bakımı yapılarak kullanılır hale getirilen 34 BM 777 plakalı otomobili de evin önüne getirildi.


Doğukan Manço, babasının yeri doldurulamayacak bir sanatçı olduğunu vurgulayarak, müze haline getirilen evde, Barış Manço'nun yaşatılması, eserlerinin, hatıralarının sergilenmesinin kendisi için büyük mutluluk olduğunu söyledi.


Yaptıkları ile millete mal olmuş bir kişinin evinin müze olmasının doğal bir şey olduğunu söyleyen Manço,''Gönlüm bu evde oturmak ister. Fakat tüm halka mal olmuş birinin evinin müze olması sevenleri tarafında da arzulanan bir şey olsa gerek...'' dedi.


Anma etkinlikleri çerçevesinde, 4 Şubatta Marmara Forum AVM'de Barış Manço'yu Anma Konseri, 5 Şubatta vapur gezisi, 6-20 Şubat arasında Palladium AVM'de Barış Manço sergisi, 10 Şubat'ta Sefaköy Kültür Merkezi'nde fotoğraf sergisi düzenlenecek, Grup 84 konser verecek.


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