Barış Manço ölümünün 12. yılında anılıyor

T24 - Türkiye’nin unutulmaz sanat adamı, 7’den 77’ye herkesin sevgilisi Barış Manço’nun ölümünün üzerinden tam 12 yıl geçti. Şöyle bir geçmişe, arşiv fotoğraflarına baktığınızda göreceksiniz ve bir daha hissedeceksiniz ki; yılların Barış Abisi hala akıllarımıda hala genç hala gülen gözleriyle bizimle birlikte.

1999 yılında, 31 Ocak'ı 1 Şubat'a bağlayan gece, geçirdiği kalp krizi sonucunda hayata veda etti. Ölümüyle çocuklar ve gençler Barış ağabeysiz, büyükler ise ‘Barış Çelebi’sız kaldı.



Barış Manço, 41 yılı aşkın sanat yaşamında kendisine layik görülen 300'un üzerindeki ödülün dışında milyonların sevgisini kazandı. Herkesin ağabeyi, arkadaşı oldu. Hiç beklenmedik anda vefat ederek herkesi üzen Barış Manço için yüz binler bir olup onu kendi şarkılarıyla uğurladı.



“Dönence","Kol Düğmeleri", "Gülpembe", "Dağlar Dağlar", “Domates Biber Patlıcan” gibi unutulmaz eser başta olmak üzere bestelediği 200’ün üzerinde şarkıya imza atan Manço, 12 altın ve bir platin albüm ve kaset ödülünde sahibi oldu. şarkıların bir bölümü daha sonra Arapça, Bulgarca, Flemenkçe, Fransızca, İbranice, İngilizce, Japonca, Yunanca ve Kürtçe olarak yorumlandı.

"Çocuk ve aileye yönelik eğitici ve eğlendirici bir dünya belgeseli" olan ve yayına girdiği günden beri milyonlarca izleyiciyi ekran başına toplayan "Barıs Manço İle 7’Den 77’Ye" yalnız Türkiye, Avrupa ve Akdeniz ülkelerinde değil, tüm Orta Asya ve Yakın Doğu'da da izlendi. "7 den 77 ye" programı çekimleri için oluşturulan TV ekibi, bugüne kadar "Ekvator'dan Kutuplar'a" yerküre üzerinde 150 değisik ülkeye giderek 500.000 km.'den fazla yol katetti. Bir baska deyişle, dünyanın çevresi 12 kez dolaşılmış oldu. 1996 Haziran ayında 300 kez ekrana gelerek Türk Televizyonculuğu’nda şimdiye kadar ulaşılamamış bir rekora ulaştı.



12 yıl geçmesine rağmen her yıl onun ölüm yıldönümünde pek çok etkinlik düzenleniyor ve onu sevenler ve özleyeler bu etkinliklere akın ediyor.

İşte Barış Manço’nun 12’nci ölüm yıldönümü anısına gerçekleşen etkinliklerden bazıları;



* Barış Manço’nun sevgi ve özlemle anılacağı bu hafta kapsamında 3 Şubat tarihinde sevenleri ve hayranları sanatçının adını taşıyan vapurla hep birlikte Kanlıca’daki kabristanı ziyarete de gidecekler. Hafta boyunca tüm Barış Manço hayranları müzeyi ücretsiz gezip etkinliklere katılabilecek.



* Barış Manço 81300 Moda Müzesi’ne dönüştürülen evinde ailesi, okul arkadaşları, sanatçı dostları ve sevenleri tarafından etkinliklerle anılacak. 31 Ocak akşamı saat 19.00’da müzede buluşacak sevenleri ve hayranları, sanatçının vefat ettiği 23.00’e kadar Barış Manço şarkılarını hep bir ağızdan seslendirecek. Etkinlikler hafta boyu söyleşiler ve dinletilerle devam edecek. Söyleşilerde Barış Manço’nun oğlu Doğukan Hazar Manço ve kardeşi İnci Manço İlbay, lise arkadaşları Ender Enön ve Batur Pere, sanat camiasından dostları Eser Taşkıran, Erkmen Sağlam, Celal Güven, Cahit Berkay, Tamer Şahin, Ahmet Güvenç, Cihangir Akkuzu, Ayşegül Aldinç, Hasan Uğur Epirden, Hulusi Tunca ve Nurcan Sabur sanatçıyla ilgili anılarını paylaşacaklar.



* Kurtalan Ekspres 1 Şubat 1999 tarihinde kaybettiğimiz Barış Manço anısına sahne alıyor.

Uzun yıllar birlikte sahne aldıkları Barış Manço için düzenlenen anma gecesinde, aramızdan ayrılan sevgili Bahadır Akkuzu ve sevgili Cem Karaca için de şarkılar söylenecek. İndigo’da gerçekleşecek etkinliğin saati 22:00.



* Halkbank, 1 – 8 Şubat Barış ve Sevgi Haftası kapsamında Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’nun yuvalarında yaşayan 7 – 12 yaş arası çocuklara yönelik özel sanat atölyeleri düzenleyecek. 1 – 4 Şubat tarihleri arasında Semaver Kumpanya’nın ritim grubu Zil Zurna atölyeye katılan çocuklarla ritim eşliğinde Barış Manço’nun unutulmaz şarkılarını bir ağızdan seslendirecek. 5 – 8 Şubat tarihlerindeki “barış” temalı resim atölyesinde ise çağdaş resim sanatının Türkiye’deki genç ve başarılı temsilcilerinden Barış Sarıbaş çocuklarla birlikte tuvallere renk verecek. Çocuk yuvalarından gelen minik ziyaretçiler atölyeler öncesinde müzeyi gezerek Barış Manço’yu yakından tanıma fırsatı da yakalayacak.



