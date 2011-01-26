-BARIŞ MANÇO ÖLÜMÜNÜN 12. YILINDA ANILACAK İSTANBUL (A.A) - 26.01.2011 - Barış Manço, ölümünün 12. yılında anılacak. Kadıköy Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 1-8 Şubat Barış ve Sevgi Haftası kapsamında, Barış Manço'nun anısına bir dizi etkinlik düzenlenecek. ''Barış Manço'nun evinde buluşma'' adıyla 31 Ocak akşamı düzenlenecek etkinlikte, müzik dinletileri sunulacak. 3 Şubatta, Moda'dan kalkacak Barış Manço Vapuru ile boğaz turu yapılacak ve Manço'nun Kanlıca'daki kabri ziyaret edilecek. Hafta boyunca ayrıca Barış Manço evinde, 1 Şubatta oğlu Doğukan Hazar Manço, kardeşi İnci Manço İlbay, 2 Şubatta arkadaşları Ender Önen, Batur Pere, 3 Şubatta Eser Taşkıran, Celal Güven, 4 Şubatta Cahit Berkay, 5 Şubatta Tamer Şahin, 6 Şubatta Ahmet Güvenç, Cihangir Akkuzu, 7 Şubatta Ayşegül Aldinç ve 8 Şubatta da Hasan Uğur Epirden, Hulusi Tunca ve Nurcan Sabur ile çeşitli söyleşi ve dinletiler gerçekleştirilecek. Belediye, ailesi ve Barış Manço 7'den 77'ye Dolu Dizgin Barış ve Sevgi Derneği'nin katkılarıyla düzenlenecek etkinlik haftası boyunca, Barış Manço'nun evi ücretsiz gezilebilecek.