Barış Manço müzesi açılıyor

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''Barış Manço 81300 Moda'' adını taşıyan müzede, Manço'nun bestelerini yaptığı piyanosu, gezilerinden topladığı cam objeleri, aksesuarları, sahne kostümleri ve tabloları yer alıyor.Oyuncak Müzesi'nin kurucusu Sunay Akın'ın danışmanlık yaptığı, sahne tasarımcısı Ayhan Doğan'ın katkı verdiği, Manço ailesinin desteklediği müzenin kuruluşuna, Halk Bankası da katkı sağladı.