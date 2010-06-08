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Kültür-Sanat

Barış Manço müzesi açılıyor

Barış Manço'nun Kadıköy Belediyesi tarafından müze haline getirilen Moda'daki evi, çarşamba günü kapılarını ziyaretçilere açacak.

08 Haziran 2010 03:00

T24- 11 yıl önce ölen Barış Manço'nun, Moda Yusuf Kamil Paşa Sokak'ta bulunan evini Halk Bankası'ndan kiralayan Kadıköy Belediyesi'nin, iki yıldır sürdürdüğü müze kurma çalışmaları tamamlandı.


''Barış Manço 81300 Moda'' adını taşıyan müzede, Manço'nun bestelerini yaptığı piyanosu, gezilerinden topladığı cam objeleri, aksesuarları, sahne kostümleri ve tabloları yer alıyor.


Oyuncak Müzesi'nin kurucusu Sunay Akın'ın danışmanlık yaptığı, sahne tasarımcısı Ayhan Doğan'ın katkı verdiği, Manço ailesinin desteklediği müzenin kuruluşuna, Halk Bankası da katkı sağladı.

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