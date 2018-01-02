Barış Manço 74 yaşında: Unutmak kolay demiştin alışırsın demiştin

Anadolu Rock türünün sevilen ismi Barış Manço'nun bugün 74. yaş günü. 19 yıl önce kaybettiğimiz, usta sanatçı, çocukların 'Barış Ağabeyi' sosyal medyada kendi sözleri ve şarkılarıyla anılıyor.

2 Ocak 1943 yılında İstanbul'da doğan Barış Manço'nun müzik kariyeri Galatasaray Lisesi’nde başladı. ilk 45'liği Grafson Plak etiketiyle 1962 yılında yayınlandı.

Barış Manço, Eylül 1963'te Belçika Kraliyet Akademisi'nde yüksek öğrenim görmek için Türkiye'den ayrıldı. 1970 yılının Kasım ayında, Dağlar Dağlar adlı plağını yayınladı. 700.000'den fazla satan Dağlar Dağlar'la birlikte yıldızı parladı. Dağlar Dağlar, Manço'ya Platin Plak Ödülü'nü kazandırdı.

1981 yılının sonlarına doğru "Sözüm Meclisten Dışarı" albümünü çıkaran Manço, müzikal kariyerinin zirve noktalarından birini yaşadı. Aynı yıl ilk kez baba olma heyecanını tattı.

Bestelediği 200’ün üzerindeki şarkısı, kendisine on iki altın ve bir platin albüm ve kaset ödülü kazandırdı. Bu şarkıların bir bölümü daha sonra Arapça, Bulgarca, Flemenkçe, Almanca , Fransızca, İbranice, İngilizce, Japonca ve Yunanca olarak yorumlandı.Hazırladığı televizyon programıyla Dünya'nın pek çok ülkesine giden Manço 1991 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Sanatçısı Unvanı'na layık görüldü. Manço, 1 Şubat 1999 tarihinde, 56 yaşındayken Kadıköy'deki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.