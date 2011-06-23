Barış koalisyonu: Yavuz Bingöl-Özhan Eren

T24- Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, solcu Yavuz Bingöl ile AKP'nin seçim şarkısını yazan Özhan Eren'in “Umudun olsun yeter” sloganıyla Ankara’da, Konya’da, İzmir’de, Kayseri’de birlikte konserler vereceğini duyurdu.

Hakan'ın köşesinde yayımlanan (22 Haziran 2011) yazısının ilgili kısmı şöyle:

Önceki gün yazdım, “Açıkhava’da hep aynı yıldızlar mı geçit yapacak” diye.

Ardından da “alternatif yıldızlar” kadromu açıkladım.

“Yavuz Bingöl ile Özhan Eren”i ikili olarak alternatif kadronun içinde saydım.

Neden mi?

Şundan dolayı:

İki sanatçı, Türkiye’de siyasi cepheleşmelerin en yoğun olduğu zamanlarda bile “işbirliği” yaptı.

Bağırmadan, altını çizmeden, vurgulamaya bile gerek görmeden...

Özhan Eren o çok sevilen “Kara Tren” türküsünü Yavuz’a verdi.

Yavuz da türküyü resmen havalandırdı.

Ardından yine benzer bir işbirliği:

Özhan Eren, “Turnalara tutun da gel” şarkısını Yavuz’a teslim etti.

Yavuz, o şarkının da hakkını verdi.

* * *

Ben iki sanatçıyı da tanıyorum:

Özhan Eren’le yıllarca aynı televizyon kanalında çalıştık. Yavuz Bingöl de epey bir zamandır “dostum” oldu.



Özhan Eren de, Yavuz Bingöl de...

Dünya malına değer vermeyen, vicdanlarını her şeyin üstünde tutmasını beceren derviş sanatçılar geleneğinin son halkasını temsil ediyor.

Birbirlerinden farklı düşünüyorlar, farklı yerdeler.

- Özhan Eren AK Parti için seçim şarkısı yaptı. O şarkı, muhalifler tarafından bile “seçim kazandıran şarkı” diye nitelendiriyor. Hâlâ dillerde.

- Yavuz Bingöl ise hep solcu oldu. CHP’ye yakın durdu. Fabrikalarda ücretsiz konserler verdi. İktidarı eleştirdi. Ama herkes ondan türkü dinlemeyi sevdi, seviyor.

Yani...



“Yavuz Bingöl ile Özhan Eren neden birlikte konser vermiyor?” diye soruluyorsa...

Böyle bir sebebi var.



Laf olsun diye söylenmedi o söz...

* * *

Bu girizgahın ardından gelelim asıl meseleye...

Dün Yavuz Bingöl aradı ve şöyle dedi:

“Neden Yavuz Bingöl ile Özhan Eren konser vermiyor demişsin... Sana bilgi verelim istedik: Şu anda Özhan Eren’le birlikteyiz. Birlikte Kuruçeşme Arena’da bir konser vermek istiyoruz”.

Sonra telefonu Özhan Eren aldı.

O da “Bir umut ateşi yakmak istiyoruz. Ankara’da, Konya’da, İzmir’de, Kayseri’de birlikte konserler vereceğiz. Amacımız kardeşlik için ellerin uzatılmasına katkı sağlamak” dedi.

Bir ay boyunca verecekleri konserler için Yavuz, “Tren gelir, hoş gelir” ismini önermiş.

Özhan Eren ise “Umudun olsun yeter” ismini atmış ortaya...

Sonuçta “Umudun olsun yeter”de karar kılmışlar.

Kısacası...

Aynı evin içinden iki ayrı pencereden dünyaya bakan iki sanatçı barış, kardeşlik ve umut meşalesini yakacak.



Sanırım bana da bu kutlu yolculuk için “küçücük bir işaret fişeği çakmış olma”nın gururu kalacak.