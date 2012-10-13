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Yaşam

Barış konserine, şehit tepkisi

Suavi, Ferhat Tunç ve İlkay Akkaya'nın Samsun'da verdiği konsere verilen sert tepki dikkat çekti

13 Ekim 2012 16:30

Samsun’da düzenlenen “Barış, Kardeşlik Şöleni” konserini dinlemek için gelenlere tepki gösteren bir kişi, “Her gün şehit verirken bu konseri dinlemeye gelen şerefsizdir" diye bağırdı. Söz konusu kişi gözaltına alındı.

Sanatçılar Suavi, Ferhat Tunç ve İlkay Akkaya'nın katıldığı “Barış, Kardeşlik Şöleni”nde gerginlik yaşandı.

Konser öncesinde BDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in konuk olacağının açıklanması özellikle sosyal medyada tepkilere neden oldu. Ancak Önder, parti çalışmalarını gerekçe göstererek konsere katılmadı.

Konserin yapılacağı düğün salonuna gelen Mustafa Ersoy isimli bir kişi, izleyicilere tepki gösterdi.

Sağ elini havaya kaldıran Ersoy, "Her gün dağda şehit verirken bu konseri dinlemeye gelen şerefsizdir" diye bağırdı.

Polisler tarafından ağzı kapatılarak olay yerinden uzaklaştırılan Ersoy gözaltına alındı.

Gerginliğin ardından başlayan konsere katılan yaklaşık 300 kişi; Suavi, İlkay Akkaya ve Ferhat Tunç’un şarkılarını dinledi.

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