'Barış istiyorsa, başkanlık sisteminden vazgeçsin'

Lüneburg'da yayımlanan ‘Landeszeitung' gazetesi İstanbul'daki

büyük mitingin milli barış ve beraberlik buluşması olmadığını

iddia ettiği yorumunda şu satırlara yer veriyor:

“İktidardaki AK partinin düzenlediği ‘iç barış' mitingi böyle

olur: Buluşmanın partiler üstü niteliğine gölge düşürtmemek için

Yenikapı'da parti bayrağı açılması yasaklanmıştı. Ama bu tam

başarılamadı. Gerçi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitinge muhalefet

liderleri Kılıçdaroğlu ve Bahçeli ile birlikte katılması, darbe

girişiminin iktidar kadar muhalefet tarafından da ret

edildiğinin kanıtıydı. Ancak HDP'nin mitinge davet edilmemesi,

barış çağrısının gösteriş olduğunu gözler önüne serdi. Türkiye

milletiyle bölünmüş bir ülke olarak kalacaktır. Bir tarafta,

generallerin iktidara uzanan ellerini sivil yöntemlerle geri

çevirip demokrasiyi kurtarmış olmanın sevincini yaşayan

milyonlar, diğer tarafta ise demokrasiye tamamen aykırı olarak

ülkeyi kararnameyle yöneten Erdoğan'ı

görüyoruz.”



‘Süddeutsche Zeitung' gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha

fazla yetki ve iktidar talep etmesine gerek olmadığı görüşünü

savunuyor:

“Kemalist CHP ile sağ milliyetçi MHP miting davetine

icabet

etmekle Cumhurbaşkanı'na yakınlık göstermiş oldular. Erdoğan bu

kadar dar görüşlü ve tavşan yürekli olmasaydı, HDP'yi de kürsüye

davet ederdi. Türk iç politikasındaki miladın işareti işte o

zaman verilmiş olurdu. Mamafih ülkeye biraz olsun barış umudu

veren her davranış büyük sevinç uyandırıyor. Şimdi sıra

Erdoğan'da. Barış istiyorsa, başkanlık sisteminden vazgeçer.

Onun daha fazla iktidara ihtiyacı yok.”

‘Frankfurter Allgemeine Zeitung' gazetesi Avrupa Birliği ile

Türkiye arasındaki mülteci geri kabul anlaşmasının iki tarafın

da menfaatine olduğunu hatırlatıyor:

“Anlaşmanın uygulanmaya başlamasından ve Balkan rotasının

kapanmasından sonra, Yunan adalarına çıkan mülteci ve

göçmenlerin sayısında önemli azalma oldu. Mülteci krizinin geçen

yıl AB ülkelerinin iç politikasına yaptığı etki üzerine,

uygulamanın değiştirilmesine gerek olup olmadığını oturup

düşünmek gerekir. Son olarak Avusturya Dışişleri Bakanı'nın bir

kez daha ortaya attığı, AB'nin Türkiye'nin eline şantaj aracı

verdiği iddiasına gelince. Bunu söyleyen, realiteleri görmüyor

demektir. Mutabakat her iki tarafa kazandırıyor. AB iddia

edildiği gibi şantaja açık olsaydı vize muafiyeti çoktan

yürürlüğe girmiş olurdu. Amma olmadı. Aynı zamanda Erdoğan'ı

hedef alan eleştiriler de azalmadı.”

Berlin'de yayımlanan ‘Tageszeitung' gazetesi Avusturya

Hükümetinin Türkiye ile sürdürülen tam üyelik müzakerelerinin

rafa kaldırılması şeklindeki talebine şu satırlarla değiniyor:

“Avusturya Başbakanı Christian Kern çoğu AB'linin düşündüğünü

dile getirdi. Kern otoriter İslamcı Türkiye ile anlaşmaya

varmanın kolay olmayacağını kastetti. AB az gelişmiş doğusunun

etnik çatışmaya sahne olduğu, İslamcı Şeriat devletine dönme

eğilimli bir üye ile başa çıkamaz. Mülteci krizinin yönetimi bu

kadar önemli olmasaydı Brüksel de çok daha açık konuşurdu. AB

diplomasinin kuralların uyarken, Türkiye giderek Avrupa'dan

uzaklaşıyor. Erdoğan, AB'yi yıkmak için ülkesinin üyeliğini

isteyen bir lider izlenimi uyandırıyor. Ancak Avusturya

Başbakanı Kern'in Türkiye karşıtı ifadelerinin iç politik

nedenli olduğu da unutulmamalı. Çünkü Viyana yönetimi kimin

cumhurbaşkanlığına seçileceğine aldırmazlık edemez. Başbakan'ın

çıkışı Avusturya'da sağa kayma olarak algılanıyor. Aslında

Kern'in sözlerinin, AB'nin Türkiye ile arasına çizgi çekmesi

gibi son derece güç bir konunun sağ popülistlere

bırakılamayacağı şeklinde yorumlanması gerekir.”