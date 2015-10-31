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Yaşam

'400 Barışçı'dan kısa film: Barış olsun, çocuklar ölmesin

7 Haziran seçimleri öncesinde başlayan ve Suruç katliamı ile tırmanan şiddete karşı 400 aktivist bir araya gelerek barış taleplerini dile getirdi

31 Ekim 2015 11:23

Aralarında çocukların da bulunduğu yazar, şair, sanatçı ve aktivistler ‘400 Barışçı’ adıyla bir kısa film yayınladı. Filmde çocuklar, “Barış olsun, çocuklar ölmesin” sözleriyle barış çağrısında bulundu.

7 Haziran seçimleri öncesinde başlayan ve Suruç katliamı ile tırmanan şiddete karşı 400 aktivist bir araya gelerek barış taleplerini dile getirdi.

Harfvolver’den Sibel Yükler’in haberine göre; yazar, şair, sanatçı, aktivist ve çocuklar barış için kısa film ile barış çağrısında bulundu. ‘400 Barışçı’, kısa filmde bir araya gelerek “Savaşın giderek tırmandığı şu günlerde barış için etkin bir rol almamız gerekiyor” sözleriyle barış için taleplerini dile getirdi.  ‘400 Barışçı’ arasında yer alan çocuklar “Barış olsun, çocuklar ölmesin” diye çağrıda bulundu.

‘400 Barışçı’ için şu isimler çağrı yapmıştı: Ahmet Büke, Aslı Erdoğan, Aslı Uluşahin, Ayşegül Tözeren, Burhan Sönmez, Deniz Türkali, Figen Şakacı, Gaye Boralıoğlu, İlkay Akkaya, Jülide Kural, Latife Tekin, Melda Onur, Melike Koçak, Meltem Gürle, Murat Uyurkulak, Necmiye Alpay, Nermin Yıldırım, Sema Kaygusuz, Seray Şahiner, Serra Yılmaz, Sibel Oral, Sibel Öz ve Sibel Yerdeniz.

'400 Barışçı' kısa filmi: 

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