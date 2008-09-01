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Politika

Barış için teröre karşı işbirliği şart

1 Eylül Dünya Barış Günü, dünyada ve Türkiye'de çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Erdoğan mesajında, teröre karşı tam bir işbirliği ve dayanışma sa&#

01 Eylül 2008 03:00

1 Eylül Dünya Barış Günü, dünyada ve Türkiye'de çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Başbakan Tayyip Erdoğan da, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mesajında, Dünya Barış Günü'nün, insanlığın barış içinde bir dünyaya duyduğu özlemin, ortak duygu ve düşüncelerle dile getirildiği anlamlı bir gün olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

''Şiddetin, haksızlığın birçok bölgede artarak devam ettiği, terörün küresel bir bela halinde geldiği günümüzde daha fazla geç olmadan, özlenen barış ve adaletin dünyada tesisi için artık herkes üzerine düşeni yapmalıdır. Öncelikle teröre karşı uluslararası tam bir işbirliği ve dayanışma mutlaka sağlanmalıdır.

Sevgi, dayanışma ve hoşgörü medeniyetine sahip bir millet olarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'yurtta sulh, cihanda sulh' ilkesi doğrultusunda geçmişte olduğu gibi bugün de bu kimliğimiz korumaya ve bunun gereğini yapmaya aynı kararlılıkla devam ediyoruz.

Türkiye olarak bizim de katıldığımız Medeniyetler İttifakı'nın gerçekleştirilmesi ve hoşgörünün yaygınlaştırılmasına yönelik uluslararası çabalar, dünyada köklü bir barışın oluşması bakımından son derece önemlidir.

Bu çabaların başarıya ulaşması ve herkes için müreffeh bir gelecek temennisiyle Dünya Barış Günü'nü kutluyor bütün vatandaşlarımı sevgiyle selamlıyorum.''

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