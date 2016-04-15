Barış için Sinemacılar’dan akademisyenlere destek: Barışın filmini de çekeriz, nöbetini de tutarız!

Barış için Herkes insiyatifinin çağrısıyla Barış için Sinemacılar grubu tutuklu akademisyenler için Bakırköy Cezaevi önünde Özgürlük Nöbeti'ni tuttu. Nöbete katılanlar arasında senarist-oyuncu Ercan Kesal, yönetmenler Özcan Alper, Emin Alper, Seren Yüce, yapımcı Sevil Demir, Sine-Sen Başkanı Zafer Ayden, Belgesel Sinemacılar Birliği Mustafa Ünlü yer aldı.

Güneydoğu’daki operasyonlar ve sokağa çıkma yasakları sırasında yaşanan hak ihlalleriyle ilgili olarak "Bu Suça Ortak Olmayacağız" başlıklı bildiriye imza atan ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Esra Mungan, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Muzaffer Kaya ve Nişantaşı Üniversitesi'ndeki görevine son verilen Doç. Dr. Kıvanç Ersoy, Meral Camcı için Özgürlük Nöbeti başlatılmıştı.

Barış için Sinemacılar, “Savaş değil Barış filmleri çekmek istiyoruz”, “Sansüre Karşı Sinema”, “Barışın Filmini de çekeriz, Nöbetini de Tutarız” pankartları ile nöbet tutarken, Barış için Sarıyerliler, “Boğazdan Barışa Ses Veriyoruz” afişleri ile yer aldılar.

Özgürlük Nöbeti sırasında sinemacılar tarafından düzenlenen Barış Forumunda da sinemacılar barışa ve tutuklanan akademisyenlere ilişkin destek mesajlarını dile getirdiler.

Sinema eleştirmeni Berke Göl, Müjde Ar’ ve Kadir İnanır’ın özgürlük nöbetine gönderdiği mesajları okudu. Her iki oyuncu da Barış için Akademisyenler’e destek verdiklerini açıklarken, Müjde Ar mesajında, “Barış istemek asla suç değildir. Bu bir ifade özgürlüğüdür, onun için akademisyenler serbest bırakılmalıdır”dedi.

Özcan Alper, “Barış için Sinemacılar olarak akademisyenlerin imzalarının arkasındayız. Akademisyenlerin bir an önce serbest bırakılmasını istiyoruz. Barış kazanacak” dedi.

Ercan Kesal, “Hiç kimse düşüncelerinden dolayı yargılanamaz” sözleriyle desteğini vurguladı.

Seren Yüce, “Ölümlerin, cinayetlerin ve savaşların meşrulaştırılmaya çalışıldığı bir çağdayız. Bunun karşısında durmak, barış için bağırmak gerektiğini düşünüyorum. Tutuklu akademisyenlerin arkasında olduğumuzu söylemek istiyorum” dedi.

Sevil Demirci, “Barışın filmini de çekeriz, nöbetini de tutarız” dedi.

Emin Alper ise 22 Nisan’daki duruşmalar için çağrıda bulunarak, “Hakkımızı hukukumuzu demokrasiyi ve barışı savunmak için arkadaşlarımızla birlikte Çağlayan’da olacağız” dedi.