Barış İçin Müzik Vakfı öğrencileri Atina’da

Barış İçin Müzik Vakfı, 19 öğrencisiyle bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen Sistema Europe Gençlik Orkestrası Kampı’na katıldı. El Sistema Yunanistan ev sahipliğinde Atina’da gerçekleştirilen Sistema Europe Orkestralar Kampı 2 Ağustos’a kadar devam edecek.

Sistema Europe Orkestralar Kampı’na Barış için Müzik, 19 müzisyen, 2 eğitmen, 2 şaperon ve 2 orkestra şefi olmak üzere toplam 25 kişilik bir ekiple katıldı. 1 Ağustos Salı günü gerçekleştirilecek final konserinde 15 ülkeden 250 çocuk Odeon of Herodes Atticus Amfi Tiyatrosu’nda aynı sahneyi paylaşacak.

Barış için Müzik Vakfı, İstanbul – Edirnekapı’da kurulduğu 2005 yılından bu yana, 7-20 yaş arasındaki imkânları sınırlı çocuk ve gençlere ücretsiz müzik eğitimi olanağı sağlamaya devam ediyor. 12 yıldır devam eden çalışmalarıyla 6.000’den fazla çocuğun müzikle buluşmasını Barış için Müzik Vakfı barışın sesini yine müzik aracılığıyla duyurmaya çalışıyor.

1975 yılında Venezuela’da, ekonomist ve müzisyen José Antonio Abreu tarafından başlatılan El Sistema, çocukların sosyal gelişimine katkıda bulunan başarılı bir dönüşüm hareketi olarak kırk iki yıl içerisinde tüm dünyaya yayıldı. 2012 yılında, El Sistema hareketinin uluslararası düzeyde geliştirilmesi, paylaşılması ve uygulanması ilkesiyle Sistema Europe oluşumu kuruldu ve Barış için Müzik bu oluşumun beş kurucu üyesinden biri olarak görev aldı.

2013 yılında Barış için Müzik öğrencileri, İKSV Lale Kart Programı’nın desteğiyle, Avusturya, Viyana’da düzenlenen Sistema Europe Gençlik Orkestrası Yaz Kampı’na katıldı. İkinci orkestra kampı, Barış için Müzik ev sahipliğinde, 2014 Ağustos ayında Boğaziçi Üniversitesi’nde İKSV işbirliğiyle gerçekleştirildi. Bu kampta 8 farklı ülkeden gelen yaklaşık 200 çocuk her gün atölye çalışmaları ve orkestra provalarına katıldı. Orkestra kampının üçüncü ise El Sistema İtalya’nın ev sahipliğinde Milano’da gerçekleşti. Kampın final konseri dünyaca ünlü La Scala Operası’nda gerçekleşti.