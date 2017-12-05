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Kültür-Sanat

Barış İçin Müzik Genç Lüthier Ustaları Projesi başladı; her çocuğa bir enstrüman

Barış için Müzik Orkestraları, 23 Nisan'da gerçekleştirilecek Çocuk ve Gençlik konserinde kullanılacak

05 Aralık 2017 16:43

Barış için Müzik Vakfı, 2017 sonbaharında, Société Générale Dayanışma Vakfı’nın desteğiyle "Her çocuk için bir enstürman" diyerek “Genç Lüthier Ustaları” projesini başlattı.

Bir yıl sürecek olan “Genç Lüthier Ustaları” projesi kapsamında, vakfın Edirnekapı’daki merkezinde kurulan atölyede enstrüman bakımı, onarımı ve yapım çalışmalarının yanı sıra uzmanların katılımıyla eğitim programları da gerçekleştirilecek. Proje süresince gençler, enstrüman yapım sanatının inceliklerine ve bu sürecin zorluklarına tanıklık edecekler.

“Genç Lüthier Ustaları” projesi kapsamında bu yıl üretilecek Amati model bir viyola, Barış için Müzik Orkestraları'nın 23 Nisan 2018 tarihinde gerçekleştireceği Çocuk ve Gençlik konserinde de kullanılacak.

Barış için Müzik ailesinin bu alanda hedefleri arasında, proje kapsamında yetişecek genç lüthier ustalarının yerel ve uluslararası müzik çevrelerine deneyimlerini aktarmasını, ileride dünyaca ünlü sanatçı ve orkestraların tercih ettiği bir enstrüman markası haline gelebilmek yer alıyor.

Barış için Müzik Vakfı, sosyo-ekonomik olanakları kısıtlı çocuk ve gençlere ücretsiz müzik eğitimi olanağı sağlamak amacıyla 2005 yılından bu yana Fatih’in Edirnekapı semtindeki merkezinin yanı sıra Adalar, Bursa ve İzmir’de çalışmalarını sürdürüyor.

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