Barış İçin Müzik Edirnekapı Çocuk ve Gençlik Orkestraları İngiltere'den The Nucleo Project ile buluşuyor

Barış için Müzik Vakfı, kendisi gibi çocukların ve gençlerin yaşamlarında müzik aracılığıyla değişim yaratmak için oluşturulan The Nucleo Project’i İstanbul’da ağırlıyor.

17 Şubat Cumartesi günü saat 11:30’da, Enka İbrahim Betil Oditoryumu sahnesinde Barış için Müzik Edirnekapı Çocuk ve Gençlik Orkestraları, The Nucleo Project’ten yaylı ve üflemeli enstrüman çalan 12 dostunu konuk edecek. Sahnede toplam 110 müzisyenin yer alacağı konserde, müziğin kurduğu barış köprüleriyle dostluklar pekişirken, 5 – 16 yaş arası izleyiciler ise konseri ücretsiz izleyebilecek.

Sistema Europe orkestra kampları sırasında Barış için Müzik projesinin destekçileri arasında katılan The Nucleo Project, 2013 yılında Londralı genç müzisyen ve eğitmen Lucy Maguire öncülüğünde kuruldu. Sistema England bünyesinde çalışmalarını sürdüren The Nucleo Project, isteyen her çocuğa tamamen karşılıksız müzik eğitimi olanağı sağlıyor.

Barış İçin Müzik ve The Nucleo Project arasındaki işbirliği kapsamında eğitmenler ve müzisyen çocuklar yıl içinde İstanbul ve Londra’daki merkezlerinde birbirlerine eğitim ziyaretlerinde bulunarak konserler verecek.

Barış İçin Müzik projesini aşağıdaki adreslerden takip edebilirsiniz:

www.barisicinmuzik.org

facebook.com/barisicinmuzikvakfi

twitter.com/barisicinmuzik

instagram.com/barisicinmuzik