-BARIŞ İÇİN GAZZE'YE YÜZECEKLER İZMİR (A.A) - 26.12.2010 - ''Akdeniz'de Barış'' adını verdikleri proje kapsamında Mısır'dan Gazze'ye yüzecek olan eski milli yüzücü Alper Sunaçoğlu ve arkadaşları, yılbaşında Filistinli çocuklarla biraraya gelmeyi planlıyor. Alper Sunaçoğlu, yaptığı açıklamada, ''Rotamız Filistin Yükümüz İnsani Yardım'' kampanyası kapsamında Gazze'ye giderken İsrail'in saldırısına uğrayan ''Mavi Marmara'' gemisini İstanbul'a gelişinde yüzücü arkadaşları Kerem Arda ve Serdar Sanrı ile birlikte karşılayacaklarını belirterek daha sonra uçakla Mısır'a gideceklerini bildirdi. Mısır'da gruba katılacak Fransa'dan gelecek 2 veya 3 yüzücüyle dostluk adına ''barış'' için Gazze'ye doğru kulaç atacaklarını söyleyen Sunaçoğlu, buradan Gazze'ye deniz yolu ile iki geçiş bulunduğunu ifade ederek, şöyle konuştu: ''Gazze'ye denizden ulaşmak için Akdeniz veya Süveyş Kanalı'nı kullanmamız gerekiyor. Süveş Kanalı ile ulaşım mesafesi 120 kilometre. Ancak orası askeri bölge. Burayı kullandığımız takdirde İsrail ile hukuken doğrudan muhatap olmak zorunda kalacağız. Akdeniz'i kullandığımızda ise mesafe 180 kilometreye çıkıyor. Bizim tercihimiz Akdeniz üzerinden Filistin'e ulaşmak.'' Projenin hiç bir siyasi görüşle ilgisi bulunmadığını vurgulayan Sunaçoğlu, yeni yıla Filistinli çocuklarla girmeyi planladıklarını ifade ederek, onlara yüzme öğretmeyi de istediklerini aktardı. Bir süre önce Akdeniz'de köpek balığı varlığına yönelik iddiaların gündeme geldiğini ve bu konuda da dikkatleri çekmek istediklerini anlatan Alper Sunaçoğlu, ''Oraya gidiş amacımız belli. Akdeniz'in köpek balığı açısından güvenliği olduğunu göstermenin yanı sıra istiyoruz ki oradaki kimsesiz çocukların da yanında olalım. Yılbaşında dünyadaki herkes eğlenirken, mutlu olurken, Gazze'deki çocuklara en azından onları sevindirmek adına yüzme öğretelim, spora motive edelim. Sporun savaş şartlarında dahi yapılabildiğini tüm dünyaya gösterelim. Sporun barışçıl yönünü ortaya çıkarmaya vurgu yapmak istiyoruz. 2011'e inşallah Gazze'de çocuklarla girmeyi planlıyorum'' dedi. İsrail'in ''Mavi Marmara'' gemisine yönelik saldırısını hatırlatarak, kendilerinin de benzer bir müdahaleyle karşılaşmalarından endişe ettiklerini dile getiren Sunaçoğlu, ''Ben yüzen bir insanım, gemi değilim. Bomba götüremem, bir ülkeye tek başıma savaş da açamam. Eğer bize de müdahale olursa çok saçma bir şey olur. Kaldı ki o kadar bağırıyoruz 'İsrail'e karşı değiliz, barış olsun' diyoruz'' görüşünü de aktardı. Yüzücülerin ''Akdeniz'de Barış'' projesine İHH İnsani Yardım Vakfı'nın da destek vereceği öğrenildi. Mısır'ın Kızıldeniz kıyısındaki tatil beldesi Şarm El Şeyh sahillerinde Aralık ayı başında meydana gelen köpekbalığı saldırılarında 3 Rus ile 1 Ukraynalı turist yaralanmış, 1 Alman turist ise hayatını kaybetmişti. Mısırlı yetkililer, köpekbalıklarının İsrail tarafından getirilerek bölgeye bırakılmış olabileceğini öne sürmüş, İsrailli yetkililer ise bu iddiaları ''gülünç'' olarak değerlendirmişlerdi.