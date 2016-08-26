Barış için Akademisyenler'e Almanya'dan düşünce özgürlüğü ödülü

Almanya’da Schondorf şehrindeki Palm Vakfı tarafından iki yılda bir verilen ‘Johann- Philipp-Palm Basın ve Düşünce Özgürlüğü Ödülü’, ‘Barış İçin Akademisyenler’ girişimine ve Burundili radyo muhabiri Inès Lydie Gakiza’ya verildi.

Agos'ta yer alan habere göre, demokratik haklar ve temel özgürlükler için mücadelede eden kişilere verilen ödül, Baden- Württemberg Sosyal ve Çalışma Bakanı Katrin Altpeter tarafından Hrant Dink’in eşi Rakel Dink ve Alaa Al- Awani’ye takdim edildi.

Almanya’daki Fransız diktatörlüğünü eleştiren kitaplar bastığı için 26 Ağustos 1806’da Napoleon ordusu tarafından öldürülen yayıncı Johann Philipp Palm adına iki senede bir verilen ödülde, demokratik haklar ve temel özgürlükler için mücadelede eden kişiler onurlandırılıyor.

8. Palm Ödülleri’nin iki sahibinden biri Barış İçin Akademisyenler girişimi oldu. Komite ödül gerekçesinde ‘akademisyenlerden oluşan bu pasifist grup, Türkiye’de barışçıl çatışma çözümü ve ifade özgürlüğü için bir imza kampanyası başlattı” ifadeleri kullanılıyor.

Diğer kazanan Inès Lydie Gakiza ise insan hakları ihlalleriyle ilgili radyoya yaptığı haberler nedeniyle tehdit edilmiş ve ülkesi Burundi’yi 2015 yılında terk etmek zorunda kalmıştı.

Ödül seremonisi 4 Aralık 2016’da Almanya’nın Schorndorf şehrinde düzenlenecek.

Johann- Philipp-Palm Basın ve Düşünce Özgürlüğü Ödülü’, 2012 yılında da gazetesinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'e ve Mısırlı yazar Alaa Al-Aswani'ye verilmişti.