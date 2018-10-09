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'BARIŞ İÇİN AKADEMİSYENLER' HAKKINDA SAVCI MÜTALAASINI BİLDİRDİ (1)

  Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA 'Barış İçin Akademisyenler'in "Bu suça ortak olmayacağız" bildirisine imza attıkları gerekçesiyle "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yargılanan akademisyenler Yrd

09 Ekim 2018 15:50

 

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA
\'Barış İçin Akademisyenler\'in \"Bu suça ortak olmayacağız\" bildirisine imza attıkları gerekçesiyle \"Terör örgütü propagandası yapmak\" suçundan yargılanan akademisyenler Yrd. Doç. Dr. Esra Mungan, Yrd. Doç. Dr. Meral Camcı, Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Kaya ve Doç. Dr. Kıvanç Ersoy hakkında savcı mütalaasını bildirdi. Savcı, akademisyenler hakkında 1,5 yıldan 2,5 yıla kadar hapsini talep etti. 
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki duruşmada tutuksuz yargılanan sanıklardan Meral Çamcı ve Esra Mungan hazır bulundu. Almanya\'da yaşayan sanıklardan  Kıvanç Ersoy ve Muzaffer Kaya ise duruşmaya katılmadı. 
 

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